九州地方など 一部地域で携帯電話つながりにくい状況

ＮＴＴドコモ（7日午前9時時点）それぞれ一部地域 ▽福岡県

北九州市門司区、糸島市八女市

▽長崎県

長崎市、佐世保市、平戸市、西海市、対馬市、新上五島町、大村市、壱岐市長与町

▽大分県

宇佐市、佐伯市

▽鹿児島県

鹿児島市、屋久島町、奄美市、南大隅町、肝付町、錦江町、瀬戸内町、大和村、大崎町、鹿屋市、南九州市、志布志市、曽於市、西之表市、南さつま市、姶良市、薩摩川内市、枕崎市、伊佐市、出水市、垂水市、阿久根市

▽佐賀県

多久市

▽熊本県

相良村、多良木町、芦北町、天草市、高森町

▽宮崎県

串間市、日南市、延岡市、日之影町、高千穂町、椎葉村、美郷町、新富町

▽愛媛県

伊方町、大洲市

▽高知県

土佐町

▽山口県

豊北町、柳井市、下関市

ａｕ ＫＤＤＩ（7日午前10時時点）それぞれ一部地域 ▽福岡県

北九州市小倉南区

▽佐賀県

多久市

▽長崎県

長崎市、西海市、五島市、壱岐市、対馬市、平戸市、小値賀町、新上五島町▽大分県

豊後大野市、日田市、竹田市、玖珠町

▽熊本県

上天草市、人吉市、天草市、水俣市、あさぎり町、五木村、相良村、山都町、西原村

▽宮崎県

宮崎市、えびの市、串間市、小林市、日南市、西都市、木城町、椎葉村、諸塚村、日之影町

▽鹿児島県

鹿児島市、姶良市、いちき串木野市、伊佐市、出水市、南さつま市、南九州市、垂水市、奄美市、志布志市、指宿市、日置市、曽於市、枕崎市、薩摩川内市、西之表市、阿久根市、霧島市、鹿屋市、伊仙町、喜界町、天城町、徳之島町、瀬戸内町、大崎町、中種子町、南種子町、屋久島町、南大隅町、東串良町、十島村、長島町