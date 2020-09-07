九州地方など 一部地域で携帯電話つながりにくい状況
台風10号による停電などの影響で、九州沖縄地方の一部の地域では、携帯電話がつながりにくい状態となっています。
ＮＴＴドコモ（7日午前9時時点）それぞれ一部地域
▽福岡県
北九州市門司区、糸島市八女市
▽長崎県
長崎市、佐世保市、平戸市、西海市、対馬市、新上五島町、大村市、壱岐市長与町
▽大分県
宇佐市、佐伯市
▽鹿児島県
鹿児島市、屋久島町、奄美市、南大隅町、肝付町、錦江町、瀬戸内町、大和村、大崎町、鹿屋市、南九州市、志布志市、曽於市、西之表市、南さつま市、姶良市、薩摩川内市、枕崎市、伊佐市、出水市、垂水市、阿久根市
▽佐賀県
多久市
▽熊本県
相良村、多良木町、芦北町、天草市、高森町
▽宮崎県
串間市、日南市、延岡市、日之影町、高千穂町、椎葉村、美郷町、新富町
▽愛媛県
伊方町、大洲市
▽高知県
土佐町
▽山口県
豊北町、柳井市、下関市
北九州市門司区、糸島市八女市
▽長崎県
長崎市、佐世保市、平戸市、西海市、対馬市、新上五島町、大村市、壱岐市長与町
▽大分県
宇佐市、佐伯市
▽鹿児島県
鹿児島市、屋久島町、奄美市、南大隅町、肝付町、錦江町、瀬戸内町、大和村、大崎町、鹿屋市、南九州市、志布志市、曽於市、西之表市、南さつま市、姶良市、薩摩川内市、枕崎市、伊佐市、出水市、垂水市、阿久根市
▽佐賀県
多久市
▽熊本県
相良村、多良木町、芦北町、天草市、高森町
▽宮崎県
串間市、日南市、延岡市、日之影町、高千穂町、椎葉村、美郷町、新富町
▽愛媛県
伊方町、大洲市
▽高知県
土佐町
▽山口県
豊北町、柳井市、下関市
ａｕ ＫＤＤＩ（7日午前10時時点）それぞれ一部地域
▽福岡県
北九州市小倉南区
▽佐賀県
多久市
▽長崎県
長崎市、西海市、五島市、壱岐市、対馬市、平戸市、小値賀町、新上五島町▽大分県
豊後大野市、日田市、竹田市、玖珠町
▽熊本県
上天草市、人吉市、天草市、水俣市、あさぎり町、五木村、相良村、山都町、西原村
▽宮崎県
宮崎市、えびの市、串間市、小林市、日南市、西都市、木城町、椎葉村、諸塚村、日之影町
▽鹿児島県
鹿児島市、姶良市、いちき串木野市、伊佐市、出水市、南さつま市、南九州市、垂水市、奄美市、志布志市、指宿市、日置市、曽於市、枕崎市、薩摩川内市、西之表市、阿久根市、霧島市、鹿屋市、伊仙町、喜界町、天城町、徳之島町、瀬戸内町、大崎町、中種子町、南種子町、屋久島町、南大隅町、東串良町、十島村、長島町
北九州市小倉南区
▽佐賀県
多久市
▽長崎県
長崎市、西海市、五島市、壱岐市、対馬市、平戸市、小値賀町、新上五島町▽大分県
豊後大野市、日田市、竹田市、玖珠町
▽熊本県
上天草市、人吉市、天草市、水俣市、あさぎり町、五木村、相良村、山都町、西原村
▽宮崎県
宮崎市、えびの市、串間市、小林市、日南市、西都市、木城町、椎葉村、諸塚村、日之影町
▽鹿児島県
鹿児島市、姶良市、いちき串木野市、伊佐市、出水市、南さつま市、南九州市、垂水市、奄美市、志布志市、指宿市、日置市、曽於市、枕崎市、薩摩川内市、西之表市、阿久根市、霧島市、鹿屋市、伊仙町、喜界町、天城町、徳之島町、瀬戸内町、大崎町、中種子町、南種子町、屋久島町、南大隅町、東串良町、十島村、長島町
ソフトバンク（7日午前7時時点）それぞれ一部地域
▽鹿児島県
奄美市、十島村、三島村、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町、天城町、伊仙町、中種子町、南種子町、屋久島町、西之表市、南大隅町、錦江町、肝付町、志布志市、垂水市、曽於市、大崎町、霧島市、伊佐市、姶良市、湧水町、阿久根市、薩摩川内市、長島町、さつま町、指宿市、南さつま市、南九州市
▽宮崎県
宮崎市、串間市、日南市、三股町、都城市、小林市、美郷町、椎葉村、五ヶ瀬町、高千穂町、日之影町
▽熊本県
相良村、五木村、高森町、阿蘇市、苓北町、宇土市、宇城市、山鹿市
▽長崎県
長崎市、雲仙市、諌早市、大村市、平戸市、佐世保市、佐々町、松浦市、五島市、新上五島町、対馬市、西海市
▽大分県
大分市、玖珠町、日田市、由布市、国東市、臼杵市、津久見市、佐伯市
▽高知県
高知市、仁淀川町、香美市、大豊町
▽山口県
美祢市、宇部市
各社とも台風により基地局が停電するなどの影響が出ているということで、復旧作業を急いでいます。
奄美市、十島村、三島村、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町、天城町、伊仙町、中種子町、南種子町、屋久島町、西之表市、南大隅町、錦江町、肝付町、志布志市、垂水市、曽於市、大崎町、霧島市、伊佐市、姶良市、湧水町、阿久根市、薩摩川内市、長島町、さつま町、指宿市、南さつま市、南九州市
▽宮崎県
宮崎市、串間市、日南市、三股町、都城市、小林市、美郷町、椎葉村、五ヶ瀬町、高千穂町、日之影町
▽熊本県
相良村、五木村、高森町、阿蘇市、苓北町、宇土市、宇城市、山鹿市
▽長崎県
長崎市、雲仙市、諌早市、大村市、平戸市、佐世保市、佐々町、松浦市、五島市、新上五島町、対馬市、西海市
▽大分県
大分市、玖珠町、日田市、由布市、国東市、臼杵市、津久見市、佐伯市
▽高知県
高知市、仁淀川町、香美市、大豊町
▽山口県
美祢市、宇部市
各社とも台風により基地局が停電するなどの影響が出ているということで、復旧作業を急いでいます。