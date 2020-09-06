台風10号 九州各地の満潮時刻は 記録的な高潮に警戒
気象庁は今回の台風では記録的な高潮が予想されるとしています。
6日と7日の九州の満潮時刻です。
▽宮崎港で6日午後8時17分と7日午前8時39分
▽鹿児島港で6日午後9時22分と7日午前9時41分
▽長崎港で6日午後10時11分と7日午前10時33分
▽大分港で6日午後10時39分と7日午前11時4分
▽熊本港で6日午後11時7分と7日午前11時28分
▽門司港で6日午後11時10分と7日午前11時39分
▽唐津港で6日午後11時46分と7日午後12時8分
▽博多港で6日午後11時58分と7日午後12時20分
台風の予想進路に当たる地域やその周辺では、満潮時刻を事前に確認し、満潮に近い時間帯を中心に高潮に厳重に警戒してください。
▽宮崎港で6日午後8時17分と7日午前8時39分
▽鹿児島港で6日午後9時22分と7日午前9時41分
▽長崎港で6日午後10時11分と7日午前10時33分
▽大分港で6日午後10時39分と7日午前11時4分
▽熊本港で6日午後11時7分と7日午前11時28分
▽門司港で6日午後11時10分と7日午前11時39分
▽唐津港で6日午後11時46分と7日午後12時8分
▽博多港で6日午後11時58分と7日午後12時20分
台風の予想進路に当たる地域やその周辺では、満潮時刻を事前に確認し、満潮に近い時間帯を中心に高潮に厳重に警戒してください。