台風10号 記録的な高潮の予想 各地の満潮時刻は
台風の接近と満潮の時間帯が重なると高潮の危険がより高まり、気象庁は今回の台風では記録的な高潮が予想されるとしています。
台風が接近している沖縄地方や鹿児島の奄美地方の5日と6日の満潮時刻です。
▽沖縄県の大東島地方は、南大東島で5日午後8時29分と6日午前8時38分です。
▽鹿児島県の奄美地方は、奄美大島の名瀬港で6日午前8時59分と午後9時13分です。
次に、6日と7日の九州と中国地方の満潮時刻です。
九州では
▽宮崎港で6日午後8時17分と7日午前8時39分
▽鹿児島港で6日午後9時22分と7日午前9時41分
▽長崎港で6日午後10時11分と7日午前10時33分
▽大分港で6日午後10時39分と7日午前11時4分
▽熊本港で6日午後11時7分と7日午前11時28分
▽門司港で6日午後11時10分と7日午前11時39分
▽唐津港で6日午後11時46分と7日午後12時8分
▽博多港で6日午後11時58分と7日午後12時20分です。
中国地方では
▽宇部港で6日午後11時9分と7日午前11時31分
▽広島港で6日午前0時2分と午後12時23分
▽浜田港で6日午前1時50分と午後2時7分となっています。
台風の予想進路に当たる地域やその周辺では、満潮時刻を事前に確認し、満潮に近い時間帯を中心に高潮に厳重に警戒してください。
▽沖縄県の大東島地方は、南大東島で5日午後8時29分と6日午前8時38分です。
▽鹿児島県の奄美地方は、奄美大島の名瀬港で6日午前8時59分と午後9時13分です。
次に、6日と7日の九州と中国地方の満潮時刻です。
九州では
▽宮崎港で6日午後8時17分と7日午前8時39分
▽鹿児島港で6日午後9時22分と7日午前9時41分
▽長崎港で6日午後10時11分と7日午前10時33分
▽大分港で6日午後10時39分と7日午前11時4分
▽熊本港で6日午後11時7分と7日午前11時28分
▽門司港で6日午後11時10分と7日午前11時39分
▽唐津港で6日午後11時46分と7日午後12時8分
▽博多港で6日午後11時58分と7日午後12時20分です。
中国地方では
▽宇部港で6日午後11時9分と7日午前11時31分
▽広島港で6日午前0時2分と午後12時23分
▽浜田港で6日午前1時50分と午後2時7分となっています。
台風の予想進路に当たる地域やその周辺では、満潮時刻を事前に確認し、満潮に近い時間帯を中心に高潮に厳重に警戒してください。