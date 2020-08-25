北海道などの7地域 病院などの再編統合「重点支援区域」に
公立病院などの再編や統合を目指す地域に国が財政支援などを行う「重点支援区域」に、北海道や新潟県などの7つの地域が新たに指定されました。
厚生労働省は、医師不足などに悩む地域ができるだけ効率的に医療を提供できるよう公立病院などの診療実績が特に少なかったり、似た機能を持つ病院が近くにあったりする地域を「重点支援区域」に指定し、医療機関の再編や統合を支援しています。
ことし1月に全国5つの地域が初めて指定され、25日、新たに7つの地域が追加されました。
新たに指定されたのは、
▽北海道の南空知区域と南檜山区域、
▽新潟県の県央区域、
▽兵庫県の阪神区域、
▽岡山県の県南東部区域、
▽佐賀県の中部区域、
▽熊本県の天草区域です。
国は、これらの地域にある合わせて25の病院や診療所の再編や統合を目指して、病床を削減した病院に補助金を増額したり、病院どうしの意見調整や住民への説明の場などに担当者を派遣したりすることにしています。
厚生労働省は、今後も重点支援区域の募集を続け、順次指定していく方針です。
ことし1月に全国5つの地域が初めて指定され、25日、新たに7つの地域が追加されました。
新たに指定されたのは、
▽北海道の南空知区域と南檜山区域、
▽新潟県の県央区域、
▽兵庫県の阪神区域、
▽岡山県の県南東部区域、
▽佐賀県の中部区域、
▽熊本県の天草区域です。
国は、これらの地域にある合わせて25の病院や診療所の再編や統合を目指して、病床を削減した病院に補助金を増額したり、病院どうしの意見調整や住民への説明の場などに担当者を派遣したりすることにしています。
厚生労働省は、今後も重点支援区域の募集を続け、順次指定していく方針です。
指定を受けた地域と医療機関の一覧
▽北海道南空知区域（岩見沢市立総合病院、北海道中央労災病院）
▽北海道南檜山区域（北海道立江差病院、厚沢部町国民健康保険病院、乙部町国民健康保険病院、奥尻町国民健康保険病院、町立上ノ国診療所、上ノ国町立石崎診療所）
▽新潟県県央区域（県立燕労災病院、新潟県厚生農業協同組合連合会三条総合病院、県立加茂病院、県立吉田病院、新潟県済生会三条病院）
▽兵庫県阪神区域（市立伊丹病院、公立学校共済組合近畿中央病院、市立川西病院、医療法人協和会協立病院）
▽岡山県南東部区域（玉野市民病院、玉野三井病院）
▽佐賀県中部区域（多久市立病院、小城市民病院）
▽熊本県天草区域（天草市立牛深市民病院、天草市立栖本病院、天草市立新和病院、天草市立河浦病院）
▽北海道南檜山区域（北海道立江差病院、厚沢部町国民健康保険病院、乙部町国民健康保険病院、奥尻町国民健康保険病院、町立上ノ国診療所、上ノ国町立石崎診療所）
▽新潟県県央区域（県立燕労災病院、新潟県厚生農業協同組合連合会三条総合病院、県立加茂病院、県立吉田病院、新潟県済生会三条病院）
▽兵庫県阪神区域（市立伊丹病院、公立学校共済組合近畿中央病院、市立川西病院、医療法人協和会協立病院）
▽岡山県南東部区域（玉野市民病院、玉野三井病院）
▽佐賀県中部区域（多久市立病院、小城市民病院）
▽熊本県天草区域（天草市立牛深市民病院、天草市立栖本病院、天草市立新和病院、天草市立河浦病院）