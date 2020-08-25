北海道などの7地域 病院などの再編統合「重点支援区域」に

指定を受けた地域と医療機関の一覧

▽北海道南空知区域（岩見沢市立総合病院、北海道中央労災病院）



▽北海道南檜山区域（北海道立江差病院、厚沢部町国民健康保険病院、乙部町国民健康保険病院、奥尻町国民健康保険病院、町立上ノ国診療所、上ノ国町立石崎診療所）



▽新潟県県央区域（県立燕労災病院、新潟県厚生農業協同組合連合会三条総合病院、県立加茂病院、県立吉田病院、新潟県済生会三条病院）



▽兵庫県阪神区域（市立伊丹病院、公立学校共済組合近畿中央病院、市立川西病院、医療法人協和会協立病院）



▽岡山県南東部区域（玉野市民病院、玉野三井病院）



▽佐賀県中部区域（多久市立病院、小城市民病院）



▽熊本県天草区域（天草市立牛深市民病院、天草市立栖本病院、天草市立新和病院、天草市立河浦病院）