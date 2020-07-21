豪雨 住宅被害 九州中心に25県 1万6000棟余（21日午前7時半）

総務省消防庁によりますと、今回の一連の豪雨によって住宅が水につかるなどの被害は、わかっているだけで九州を中心に全国25の県で合わせて1万6000棟余りに上っています。

総務省消防庁が21日午前7時現在でまとめたところ、今回の一連の豪雨による住宅の被害は、九州を中心に全国25の県で、合わせて1万6176棟が確認されています。