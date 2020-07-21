豪雨 住宅被害 九州中心に25県 1万6000棟余（21日午前7時半）
総務省消防庁によりますと、今回の一連の豪雨によって住宅が水につかるなどの被害は、わかっているだけで九州を中心に全国25の県で合わせて1万6000棟余りに上っています。
総務省消防庁が21日午前7時現在でまとめたところ、今回の一連の豪雨による住宅の被害は、九州を中心に全国25の県で、合わせて1万6176棟が確認されています。
全壊
▽熊本県で557棟
▽大分県で16棟
▽鹿児島県10棟など合わせて587棟。
▽大分県で16棟
▽鹿児島県10棟など合わせて587棟。
半壊
▽大分県で76棟
▽熊本県で43棟
▽島根県で17棟など合わせて164棟。
▽熊本県で43棟
▽島根県で17棟など合わせて164棟。
一部損壊
▽大分県で138棟
▽熊本県で104棟
▽岐阜県で64棟
▽佐賀県で8棟など合わせて352棟。
▽熊本県で104棟
▽岐阜県で64棟
▽佐賀県で8棟など合わせて352棟。
床上浸水
▽熊本県で5895棟
▽福岡県で1459棟
▽大分県で234棟など合わせて7875棟。
▽福岡県で1459棟
▽大分県で234棟など合わせて7875棟。
床下浸水
▽福岡県で3481棟
▽熊本県で1990棟
▽鹿児島県で315棟など、合わせて7198棟となっています。
▽熊本県で1990棟
▽鹿児島県で315棟など、合わせて7198棟となっています。