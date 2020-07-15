大手コンビニ 福岡や熊本で一部の店舗休業 豪雨影響

今回の豪雨の影響で大手コンビニでは、福岡県と熊本県で一部の店舗が休業しています。

このうちセブン‐イレブンは15日午前9時の時点で、福岡県の大牟田市で1店舗、久留米市で1店舗が休業しています。



また、ファミリーマートは午前9時の時点で、福岡県の久留米市で1店舗、大牟田市で1店舗、熊本県の人吉市で1店舗、和水町で1店舗が休業しています。



ローソンは午前8時の時点で、福岡県の久留米市で1店舗、大牟田市で1店舗、熊本県の人吉市で2店舗、球磨村で1店舗がそれぞれ休業しています。