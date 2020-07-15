大手コンビニ 福岡や熊本で一部の店舗休業 豪雨影響
今回の豪雨の影響で大手コンビニでは、福岡県と熊本県で一部の店舗が休業しています。
このうちセブン‐イレブンは15日午前9時の時点で、福岡県の大牟田市で1店舗、久留米市で1店舗が休業しています。
また、ファミリーマートは午前9時の時点で、福岡県の久留米市で1店舗、大牟田市で1店舗、熊本県の人吉市で1店舗、和水町で1店舗が休業しています。
ローソンは午前8時の時点で、福岡県の久留米市で1店舗、大牟田市で1店舗、熊本県の人吉市で2店舗、球磨村で1店舗がそれぞれ休業しています。
また、ファミリーマートは午前9時の時点で、福岡県の久留米市で1店舗、大牟田市で1店舗、熊本県の人吉市で1店舗、和水町で1店舗が休業しています。
ローソンは午前8時の時点で、福岡県の久留米市で1店舗、大牟田市で1店舗、熊本県の人吉市で2店舗、球磨村で1店舗がそれぞれ休業しています。
セブン‐イレブン午前9時時点
＜福岡県＞
▼久留米新合川店
▼大牟田三川町店
＜熊本県＞
▼豪雨による休業店舗なし
▼久留米新合川店
▼大牟田三川町店
＜熊本県＞
▼豪雨による休業店舗なし
ファミリーマート午前9時時点
〈福岡県〉
▼久留米東合川2丁目店
▼大牟田姫島店
〈熊本県〉
▼菊水瀬川店
▼サンロード中青井店
▼久留米東合川2丁目店
▼大牟田姫島店
〈熊本県〉
▼菊水瀬川店
▼サンロード中青井店
ローソン午前8時時点
〈福岡県〉
▼大牟田汐屋町店
▼久留米東合川六丁目店
〈熊本県〉
▼人吉駒井田町店
▼人吉相良町店
▼球磨渡店
▼大牟田汐屋町店
▼久留米東合川六丁目店
〈熊本県〉
▼人吉駒井田町店
▼人吉相良町店
▼球磨渡店