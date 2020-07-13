大手コンビニ 福岡や熊本で休業する店舗も 豪雨影響
今回の豪雨の影響で大手コンビニでは、福岡県や熊本県を中心に休業する店舗が出ています。
このうち、セブン‐イレブンは13日午前9時の時点で、福岡県の大牟田市で2店舗、久留米市で1店舗が休業しています。
熊本県内で休業していた芦北町の3店舗と人吉市の2店舗は13日午前7時に営業を再開し、熊本県内では豪雨の影響で休業しているセブン‐イレブンの店舗はなくなりました。
また、ファミリーマートは、午前9時の時点で福岡県の久留米市で1店舗、大牟田市で1店舗、熊本県の人吉市で1店舗、和水町で1店舗が休業しています。
ローソンは、午前9時の時点で福岡県の久留米市で1店舗、大牟田市で1店舗、熊本県の人吉市で2店舗、球磨村で1店舗、大分県の由布市で1店舗がそれぞれ休業しています。
熊本県内で休業していた芦北町の3店舗と人吉市の2店舗は13日午前7時に営業を再開し、熊本県内では豪雨の影響で休業しているセブン‐イレブンの店舗はなくなりました。
また、ファミリーマートは、午前9時の時点で福岡県の久留米市で1店舗、大牟田市で1店舗、熊本県の人吉市で1店舗、和水町で1店舗が休業しています。
ローソンは、午前9時の時点で福岡県の久留米市で1店舗、大牟田市で1店舗、熊本県の人吉市で2店舗、球磨村で1店舗、大分県の由布市で1店舗がそれぞれ休業しています。
セブン‐イレブン 午前9時時点
＜福岡県＞
▽久留米新合川店
▽大牟田大黒町店
▽大牟田三川町店
＜熊本県＞
▽豪雨による休業店舗なし
▽久留米新合川店
▽大牟田大黒町店
▽大牟田三川町店
＜熊本県＞
▽豪雨による休業店舗なし
ファミリーマート 午前9時時点
〈福岡県〉
▽久留米東合川2丁目店
▽大牟田姫島店
〈熊本県〉
▽菊水瀬川店
▽サンロード中青井店
▽久留米東合川2丁目店
▽大牟田姫島店
〈熊本県〉
▽菊水瀬川店
▽サンロード中青井店
ローソン 午前9時時点
〈福岡県〉
▽大牟田汐屋町店
▽久留米東合川六丁目店
〈熊本県〉
▽人吉駒井田町店
▽人吉相良町店
▽球磨渡店
〈大分県〉
▽由布挾間店
▽大牟田汐屋町店
▽久留米東合川六丁目店
〈熊本県〉
▽人吉駒井田町店
▽人吉相良町店
▽球磨渡店
〈大分県〉
▽由布挾間店