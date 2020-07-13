大手コンビニ 福岡や熊本で休業する店舗も 豪雨影響

今回の豪雨の影響で大手コンビニでは、福岡県や熊本県を中心に休業する店舗が出ています。

このうち、セブン‐イレブンは13日午前9時の時点で、福岡県の大牟田市で2店舗、久留米市で1店舗が休業しています。



熊本県内で休業していた芦北町の3店舗と人吉市の2店舗は13日午前7時に営業を再開し、熊本県内では豪雨の影響で休業しているセブン‐イレブンの店舗はなくなりました。



また、ファミリーマートは、午前9時の時点で福岡県の久留米市で1店舗、大牟田市で1店舗、熊本県の人吉市で1店舗、和水町で1店舗が休業しています。



ローソンは、午前9時の時点で福岡県の久留米市で1店舗、大牟田市で1店舗、熊本県の人吉市で2店舗、球磨村で1店舗、大分県の由布市で1店舗がそれぞれ休業しています。