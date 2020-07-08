福岡・熊本・岐阜など コンビニの休業相次ぐ 大雨の影響

セブン‐イレブンは、8日午前9時の時点で ▽福岡県の大牟田市で4店舗、久留米市で3店舗、 ▽熊本県の芦北町で3店舗、人吉市で2店舗、 ▽岐阜県の郡上市で1店舗が休業しています。 ＜福岡県＞ ▽久留米新合川店 ▽久留米合川大橋店 ▽久留米東合川1丁目店 ▽大牟田大黒町店 ▽大牟田駅南店 ▽大牟田三川町店 ▽大牟田唐船西店 ＜熊本県＞ ▽人吉下青井町店 ▽人吉五日町店 ▽芦北町店 ▽芦北インター店 ▽芦北田浦店 ＜岐阜県＞ ▽郡上大和店

ファミリーマートは、8日午前9時の時点で ▽福岡県の久留米市で4店舗、大牟田市で1店舗、 ▽熊本県の人吉市で1店舗、和水町で1店舗、 ▽長崎県の西海市で1店舗、 ▽岐阜県では下呂市で1店舗、八百津町で2店舗、郡上市で1店舗、 ▽愛媛県の松山市で1店舗が休業しています。 ＜福岡県＞ ▽久留米西田工業団地店 ▽久留米金島駅南店 ▽久留米東合川2丁目店 ▽大牟田姫島店 ▽久留米北野町店 ＜熊本県＞ ▽サンロード中青井店 ▽菊水瀬川店 ＜長崎県＞ ▽西海亀岳店 ＜岐阜県＞ ▽下呂温泉北店 ▽加茂八百津店 ▽八百津錦津店 ▽郡上大和店 ＜愛媛県＞ ▽松山生石店

ローソン

ローソンは、8日午前10時の時点で

▽熊本県の人吉市で2店舗、球磨村で1店舗、

▽福岡県の大牟田市で1店舗、久留米市で1店舗、

▽大分県の由布市で1店舗、

▽岐阜県では下呂市で6店舗、高山市で5店舗、中津川市で2店舗、

▽群馬県の東吾妻町で1店舗、

▽愛媛県の大洲市で1店舗が休業しています。



＜熊本県＞

▽人吉駒井田町店

▽人吉相良町店

▽球磨渡店



＜福岡県＞

▽大牟田汐屋町店

▽久留米東合川六丁目店



＜大分県＞

▽由布挾間店



＜岐阜県＞

▽高山下岡本店

▽高山西之一色店

▽高山三福寺店

▽高山名田町店

▽高山丹生川町店

▽下呂小川店

▽下呂小坂町店

▽下呂上呂店

▽下呂花池店

▽下呂宮地店

▽下呂温泉店

▽中津川かやの木店

▽中津川加子母店



＜群馬県＞

▽吾妻原町店



＜愛媛県＞

▽長浜仁久店