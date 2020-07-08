福岡・熊本・岐阜など コンビニの休業相次ぐ 大雨の影響
大雨の影響で九州各地のコンビニでは、福岡県や熊本県、岐阜県を中心に休業が相次いでいます。
セブン‐イレブン
セブン‐イレブンは、8日午前9時の時点で
▽福岡県の大牟田市で4店舗、久留米市で3店舗、
▽熊本県の芦北町で3店舗、人吉市で2店舗、
▽岐阜県の郡上市で1店舗が休業しています。
＜福岡県＞
▽久留米新合川店
▽久留米合川大橋店
▽久留米東合川1丁目店
▽大牟田大黒町店
▽大牟田駅南店
▽大牟田三川町店
▽大牟田唐船西店
＜熊本県＞
▽人吉下青井町店
▽人吉五日町店
▽芦北町店
▽芦北インター店
▽芦北田浦店
＜岐阜県＞
▽郡上大和店
▽福岡県の大牟田市で4店舗、久留米市で3店舗、
▽熊本県の芦北町で3店舗、人吉市で2店舗、
▽岐阜県の郡上市で1店舗が休業しています。
＜福岡県＞
▽久留米新合川店
▽久留米合川大橋店
▽久留米東合川1丁目店
▽大牟田大黒町店
▽大牟田駅南店
▽大牟田三川町店
▽大牟田唐船西店
＜熊本県＞
▽人吉下青井町店
▽人吉五日町店
▽芦北町店
▽芦北インター店
▽芦北田浦店
＜岐阜県＞
▽郡上大和店
ファミリーマート
ファミリーマートは、8日午前9時の時点で
▽福岡県の久留米市で4店舗、大牟田市で1店舗、
▽熊本県の人吉市で1店舗、和水町で1店舗、
▽長崎県の西海市で1店舗、
▽岐阜県では下呂市で1店舗、八百津町で2店舗、郡上市で1店舗、
▽愛媛県の松山市で1店舗が休業しています。
＜福岡県＞
▽久留米西田工業団地店
▽久留米金島駅南店
▽久留米東合川2丁目店
▽大牟田姫島店
▽久留米北野町店
＜熊本県＞
▽サンロード中青井店
▽菊水瀬川店
＜長崎県＞
▽西海亀岳店
＜岐阜県＞
▽下呂温泉北店
▽加茂八百津店
▽八百津錦津店
▽郡上大和店
＜愛媛県＞
▽松山生石店
▽福岡県の久留米市で4店舗、大牟田市で1店舗、
▽熊本県の人吉市で1店舗、和水町で1店舗、
▽長崎県の西海市で1店舗、
▽岐阜県では下呂市で1店舗、八百津町で2店舗、郡上市で1店舗、
▽愛媛県の松山市で1店舗が休業しています。
＜福岡県＞
▽久留米西田工業団地店
▽久留米金島駅南店
▽久留米東合川2丁目店
▽大牟田姫島店
▽久留米北野町店
＜熊本県＞
▽サンロード中青井店
▽菊水瀬川店
＜長崎県＞
▽西海亀岳店
＜岐阜県＞
▽下呂温泉北店
▽加茂八百津店
▽八百津錦津店
▽郡上大和店
＜愛媛県＞
▽松山生石店
ローソン
ローソンは、8日午前10時の時点で
▽熊本県の人吉市で2店舗、球磨村で1店舗、
▽福岡県の大牟田市で1店舗、久留米市で1店舗、
▽大分県の由布市で1店舗、
▽岐阜県では下呂市で6店舗、高山市で5店舗、中津川市で2店舗、
▽群馬県の東吾妻町で1店舗、
▽愛媛県の大洲市で1店舗が休業しています。
＜熊本県＞
▽人吉駒井田町店
▽人吉相良町店
▽球磨渡店
＜福岡県＞
▽大牟田汐屋町店
▽久留米東合川六丁目店
＜大分県＞
▽由布挾間店
＜岐阜県＞
▽高山下岡本店
▽高山西之一色店
▽高山三福寺店
▽高山名田町店
▽高山丹生川町店
▽下呂小川店
▽下呂小坂町店
▽下呂上呂店
▽下呂花池店
▽下呂宮地店
▽下呂温泉店
▽中津川かやの木店
▽中津川加子母店
＜群馬県＞
▽吾妻原町店
＜愛媛県＞
▽長浜仁久店
▽熊本県の人吉市で2店舗、球磨村で1店舗、
▽福岡県の大牟田市で1店舗、久留米市で1店舗、
▽大分県の由布市で1店舗、
▽岐阜県では下呂市で6店舗、高山市で5店舗、中津川市で2店舗、
▽群馬県の東吾妻町で1店舗、
▽愛媛県の大洲市で1店舗が休業しています。
＜熊本県＞
▽人吉駒井田町店
▽人吉相良町店
▽球磨渡店
＜福岡県＞
▽大牟田汐屋町店
▽久留米東合川六丁目店
＜大分県＞
▽由布挾間店
＜岐阜県＞
▽高山下岡本店
▽高山西之一色店
▽高山三福寺店
▽高山名田町店
▽高山丹生川町店
▽下呂小川店
▽下呂小坂町店
▽下呂上呂店
▽下呂花池店
▽下呂宮地店
▽下呂温泉店
▽中津川かやの木店
▽中津川加子母店
＜群馬県＞
▽吾妻原町店
＜愛媛県＞
▽長浜仁久店
いずれも店舗が浸水する被害を受けたり、利用者や従業員の安全を確保したりするため、休業しているということです。