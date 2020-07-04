【氾濫危険水位超え】熊本県と宮崎県内の河川（午前5時現在）
熊本県によりますと、午前5時現在「氾濫危険水位」を超えているのは
▽球磨村などを流れる球磨川の大野観測所と渡観測所、一武観測所それに人吉観測所。
▽人吉市を流れる万江川の万江川観測所。
▽芦北町を流れる田浦川の田浦川観測所。
▽八代市を流れる二見川の二見川観測所。
▽水俣市を流れる水俣川の新水俣橋観測所。
▽球磨村を流れる、佐敷川の県佐敷観測所。
▽相良村を流れる、川辺川の県川辺観測所。
▽氷川町を流れる、氷川の松本橋観測所。
それに、
▽津奈木川の津奈木川観測所と、
▽小田浦川の小田浦川観測所。
これらの観測所で「氾濫危険水位」を超えています。
▽球磨村などを流れる球磨川の大野観測所と渡観測所、一武観測所それに人吉観測所。
▽人吉市を流れる万江川の万江川観測所。
▽芦北町を流れる田浦川の田浦川観測所。
▽八代市を流れる二見川の二見川観測所。
▽水俣市を流れる水俣川の新水俣橋観測所。
▽球磨村を流れる、佐敷川の県佐敷観測所。
▽相良村を流れる、川辺川の県川辺観測所。
▽氷川町を流れる、氷川の松本橋観測所。
それに、
▽津奈木川の津奈木川観測所と、
▽小田浦川の小田浦川観測所。
これらの観測所で「氾濫危険水位」を超えています。
また宮崎県によりますと、
▽西米良村を流れる一ツ瀬川が、村所橋にある観測所で氾濫危険水位を超えています。
熊本県や宮崎県などは洪水の危険性が高まっているとして、厳重な警戒を呼びかけています。
▽西米良村を流れる一ツ瀬川が、村所橋にある観測所で氾濫危険水位を超えています。
熊本県や宮崎県などは洪水の危険性が高まっているとして、厳重な警戒を呼びかけています。