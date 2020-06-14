鹿児島 奄美地方で震度4 津波の心配なし

14日午前0時51分ごろ地震がありました。

この地震による津波の心配はありません。



震源地は奄美大島北西沖で震源の深さは160キロ、地震の規模を示すマグニチュードは6.3と推定されます。

各市町村の震度は以下のとおりです。



▽震度4が、

鹿児島県請島、鹿児島県喜界島。



▽震度3が、

鹿児島県奄美市、鹿児島県悪石島、奄美大島の大和村、奄美大島の宇検村、奄美大島の瀬戸内町、鹿児島県加計呂麻島、鹿児島県与路島、鹿児島県徳之島の天城町、鹿児島県徳之島の伊仙町、鹿児島県沖永良部島の和泊町、鹿児島県沖永良部島の知名町、鹿児島県与論町、

沖縄県名護市、沖縄県糸満市、沖縄県沖縄市、沖縄県うるま市、沖縄県南城市、沖縄県国頭村、沖縄県今帰仁村、沖縄県本部町、沖縄県恩納村、沖縄県北谷町、沖縄県中城村、沖縄県西原町、沖縄県与那原町、沖縄県座間味村、沖縄県八重瀬町。



このほか、震度２や１の揺れを宮崎県や佐賀県、長崎県、熊本県、大分県などで観測しています。