千葉県 茨城県で震度４

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４日午後10時７分ごろ地震がありました。

現在、震度４以上が観測されている地域は以下のとおりです。

▼震度４が、茨城県南部、千葉県北東部。

この地震による津波の心配はありません。

震源地は千葉県北東部で震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.5と推定されます。

各市町村の震度は以下のとおりです。

▼震度４が、茨城県神栖市、千葉県東金市、千葉県旭市、千葉県匝瑳市、千葉県香取市、千葉県山武市、千葉県多古町、千葉県芝山町、千葉県横芝光町。

▼震度３が、茨城県龍ケ崎市、茨城県常総市、茨城県取手市、茨城県鹿嶋市、茨城県潮来市、茨城県稲敷市、茨城県かすみがうら市、茨城県行方市、茨城県つくばみらい市、茨城県小美玉市、茨城県河内町、千葉市花見川区、千葉市若葉区、千葉県銚子市、千葉県成田市、千葉県佐倉市、千葉県市原市、千葉県八千代市、千葉県四街道市、千葉県八街市、千葉県印西市、千葉県富里市、千葉県いすみ市、千葉県大網白里市、千葉県神崎町、千葉県東庄町、千葉県九十九里町、千葉県一宮町、千葉県睦沢町、千葉県白子町、千葉県長南町