関東地方で震度４ 津波の心配なし
12日午前０時44分ごろ地震がありました。
この地震による津波の心配はありません。
震源地は茨城県南部で震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.1と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
震源地は茨城県南部で震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.1と推定されます。
各市町村の震度は以下のとおりです。
▽震度４が、
茨城県水戸市、茨城県土浦市、茨城県石岡市、茨城県下妻市、茨城県常総市、茨城県笠間市、茨城県つくば市、茨城県筑西市、茨城県坂東市、茨城県桜川市、茨城県鉾田市、茨城県小美玉市、茨城県茨城町、茨城県城里町、茨城県東海村、栃木県宇都宮市、栃木県栃木市、栃木県佐野市、栃木県鹿沼市、栃木県小山市、栃木県真岡市、栃木県下野市、栃木県益子町、栃木県壬生町、栃木県野木町、栃木県高根沢町、群馬県邑楽町、埼玉県加須市、埼玉県春日部市、埼玉県久喜市、千葉県野田市。
▽震度４が、
茨城県水戸市、茨城県土浦市、茨城県石岡市、茨城県下妻市、茨城県常総市、茨城県笠間市、茨城県つくば市、茨城県筑西市、茨城県坂東市、茨城県桜川市、茨城県鉾田市、茨城県小美玉市、茨城県茨城町、茨城県城里町、茨城県東海村、栃木県宇都宮市、栃木県栃木市、栃木県佐野市、栃木県鹿沼市、栃木県小山市、栃木県真岡市、栃木県下野市、栃木県益子町、栃木県壬生町、栃木県野木町、栃木県高根沢町、群馬県邑楽町、埼玉県加須市、埼玉県春日部市、埼玉県久喜市、千葉県野田市。