資金繰りで電話相談 金融庁や銀行協会が企業や個人向けに開設
金融庁や銀行の団体は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で資金繰りに困っている企業や個人向けに電話による相談窓口を設け、手続きなどの問い合わせに応じています。
このうち金融庁の電話相談は0120－156811。
平日の午前10時から午後５時まで受け付けています。
融資に関する金融機関とのやり取りで、わからない点や疑問があった場合に相談に応じるほか、政府の資金繰り支援策の内容も説明するということです。
金融機関の業界団体でも資金繰りに関する相談を受け付けています。
いずれも平日で午前９時から午後５時まで。
▽全国銀行協会 0570－017109
▽全国信用金庫協会 03－3517－5825
▽全国信用組合中央協会 03－3567－2456
▽全国労働金庫協会 03－3295－6740
平日の午前10時から午後５時まで受け付けています。
融資に関する金融機関とのやり取りで、わからない点や疑問があった場合に相談に応じるほか、政府の資金繰り支援策の内容も説明するということです。
金融機関の業界団体でも資金繰りに関する相談を受け付けています。
いずれも平日で午前９時から午後５時まで。
▽全国銀行協会 0570－017109
▽全国信用金庫協会 03－3517－5825
▽全国信用組合中央協会 03－3567－2456
▽全国労働金庫協会 03－3295－6740