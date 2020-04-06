新型コロナウイルス 入国制限181 行動制限67(６日午前６時)

外務省のまとめによりますと、日本からの渡航者に入国制限を実施している国と地域は、６日午前６時の時点で181に上っています。日本が国交をもつ195か国のおよそ９割が入国制限をしていることになります。また、入国できても指定場所での一定期間の隔離を義務づけるといった行動制限を設けたり、自主的な健康観察を要請したりしている国と地域は67となっています。