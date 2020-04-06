新型コロナウイルス 入国制限181 行動制限67(６日午前６時)
外務省のまとめによりますと、日本からの渡航者に入国制限を実施している国と地域は、６日午前６時の時点で181に上っています。日本が国交をもつ195か国のおよそ９割が入国制限をしていることになります。また、入国できても指定場所での一定期間の隔離を義務づけるといった行動制限を設けたり、自主的な健康観察を要請したりしている国と地域は67となっています。
入国制限
アイスランド。アゼルバイジャン。アフガニスタン。アラブ首長国連邦。アルジェリア。アルゼンチン。アルバニア。アルメニア。アンゴラ。アンティグア・バーブーダ。イエメン。イスラエル。イラク。インド。インドネシア。ウガンダ。ウクライナ。ウズベキスタン。ウルグアイ。エクアドル。エジプト。エストニア。エスワティニ。エチオピア。エリトリア。エルサルバドル。オーストラリア。オーストリア。オマーン。オランダ。ガーナ。カーボベルデ。ガイアナ。カザフスタン。カタール。カナダ。ガボン。カメルーン。韓国。ガンビア。カンボジア。北マケドニア。ギニア。ギニアビサウ。キプロス。キューバ。ギリシャ。キリバス。キルギス。グアテマラ。クウェート。クック諸島。グレナダ。クロアチア。ケニア。コートジボワール。コスタリカ。コソボ。コモロ。コロンビア。コンゴ共和国。コンゴ民主共和国。サウジアラビア。サモア。サントメ・プリンシペ。シエラレオネ。ジブチ。イギリス領ジブラルタル。ジャマイカ。ジョージア。シリア。シンガポール。ジンバブエ。スイス。スウェーデン。スーダン。スペイン。スリナム。スリランカ。スロバキア。スロベニア。セーシェル。赤道ギニア。セネガル。セルビア。セントクリストファー・ネビス。セントルシア。ソマリア。ソロモン諸島。タイ。台湾。タジキスタン。チェコ。チャド。中央アフリカ共和国。中国。チュニジア。チリ。ツバル。デンマーク。ドイツ。トーゴ。ドミニカ共和国。ドミニカ国。トリニダード・トバゴ。トルクメニスタン。トルコ。トンガ。ナイジェリア。ナウル。ナミビア。ニウエ。ニジェール。ニューカレドニア。ニュージーランド。ネパール。ノルウェー。バーレーン。ハイチ。パキスタン。パナマ。バヌアツ。バハマ。パプアニューギニア。パラグアイ。ハンガリー。バングラデシュ。東ティモール。フィリピン。フィンランド。ブータン。フランス領ポリネシア。ブラジル。フランス。ブルガリア。ブルキナファソ。ブルネイ。ブルンジ。ベトナム。ベネズエラ。ベリーズ。ペルー。ベルギー。ポーランド。ボスニア・ヘルツェゴビナ。ボツワナ。ボリビア。ポルトガル。香港。ホンジュラス。マーシャル諸島。マカオ。マダガスカル。マラウイ。マリ。マルタ。マレーシア。ミクロネシア。南アフリカ。南スーダン。ミャンマー。モーリシャス。モーリタニア。モザンビーク。モルディブ。モルドバ。モロッコ。モンゴル。モンテネグロ。ヨルダン。ラオス。ラトビア。リトアニア。リビア。リヒテンシュタイン。リベリア。ルーマニア。ルクセンブルク。ルワンダ。レバノン。ロシア。
入国後の行動制限措置
アイスランド。アイルランド。アゼルバイジャン。イタリア。イラン。インド。インドネシア。エストニア。エチオピア。オーストラリア。カナダ。韓国。カンボジア。北マケドニア。キプロス。キューバ。ギリシャ。グアテマラ。コスタリカ。ザンビア。イギリス領ジブラルタル。シンガポール。スロバキア。スロベニア。セルビア。タイ。台湾。タンザニア。中国。デンマーク。ドイツ。トーゴ。ニウエ。ニューカレドニア。ニュージーランド。ネパール。ノルウェー。バーレーン。パナマ。パレスチナ。バングラデシュ。東ティモール。フィジー。フィリピン。ブルガリア。ブルネイ。アメリカ。ベトナム。ベナン。ベラルーシ。ポーランド。ポルトガル。香港。ホンジュラス。マカオ。マルタ。ミャンマー。モナコ。モルディブ。モンゴル。モンテネグロ。ラオス。リトアニア。ルーマニア。ルワンダ。レソト。ロシア。