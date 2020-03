世界で最も売れた音楽アルバムに「嵐」の作品

世界各国のレコード会社などが加盟する「国際レコード産業連盟」は、CDの売り上げとインターネットでのダウンロード数を基に、世界で最も売れたアルバムに「Global Album」を贈っています。



この賞に嵐のデビュー20周年を記念したベストアルバム「5×20 All the BEST!! 1999-2019」が選ばれました。このアルバムは去年6月に発売され、12月までに330万枚を記録して1位となりました。



日本レコード協会によりますと、日本のアーティストがこの賞に選ばれたのは初めてです。



2位はアメリカの人気歌手、テイラー・スウィフトさん、3位は韓国のアイドルグループBTSの作品で、嵐はほかにもレディー・ガガさんやことしのグラミー賞で主要4部門を独占したビリー・アイリッシュさんらを抑えての受賞となりました。