日本からの入国制限・行動制限措置 実施一覧（19日午前６時）
外務省のまとめによりますと、日本からの渡航者に入国制限を実施しているのは、19日午前６時の時点で、中国、韓国、ロシア、インド、カナダ、ドイツなど112の国と地域に上り、18日から24増加し、100か国を超えました。また、入国できても、指定場所での一定期間の隔離を義務づけるといった行動制限を設けたり、自主的な健康観察を要請したりしている国と地域は、イギリスやオーストラリア、タイ、香港など88となっています。
入国制限
アゼルバイジャン。アラブ首長国連邦。アルジェリア。アルゼンチン。アルメニア。アンティグア・バーブーダ。イエメン。イスラエル。イラク。インド。インドネシア。ウクライナ。ウズベキスタン。エクアドル。エジプト。エストニア。エルサルバドル。オマーン。カーボベルデ。ガーナ。ガイアナ。カザフスタン。カタール。カメルーン。カナダ。韓国。北マケドニア。キプロス。ギリシャ。キルギス。キリバス。グアテマラ。クウェート。クック諸島。ケニア。コートジボワール。コスタリカ。コソボ。コモロ。コロンビア。コンゴ共和国。サウジアラビア。サモア。サントメ・プリンシペ。ジブチ。イギリス領ジブラルタル。ジョージア。シリア。スーダン。スイス。スウェーデン。スペイン。スリランカ。スロバキア。スロベニア。赤道ギニア。セルビア。セントクリストファー・ネイビス。ソマリア。ソロモン諸島。台湾。チェコ。チャド。中国。チュニジア。チリ。ツバル。デンマーク。ドイツ。ドミニカ共和国。トリニダード・トバゴ。トルクメニスタン。トンガ。ナウル。ニウエ。ネパール。ノルウェー。バーレーン。パキスタン。パナマ。バヌアツ。パラグアイ。ハンガリー。バングラデシュ。ブータン。ベトナム。ベリーズ。ペルー。ポーランド。ボスニア・ヘルツェゴビナ。ボツワナ。ボリビア。ホンジュラス。マーシャル諸島。マカオ。マダカスカル。マリ。マレーシア。ミクロネシア。南スーダン。モーリタニア。モルドバ。モロッコ。モンゴル。モンテネグロ。ヨルダン。ラトビア。リトアニア。リビア。リベリア。レバノン。ロシア。
入国後の行動制限措置
アイルランド。アゼルバイジャン。アラブ首長国連邦。アルバニア。アルメニア。イギリス。イラン。インド。ウルグアイ。エストニア。エスワティニ。エチオピア。ガーナ。ギニア。キプロス。ガボン。キューバ。キルギス。クロアチア。ケニア。オーストラリア。コスタリカ。コンゴ民主共和国。ザンビア。シエラレオネ。イギリス領ジブラルタル。ジャマイカ。シンガポール。ジンバブエ。スロバキア。赤道ギニア。セネガル。セルビア。セントクリストファー・ネイビス。セントルシア。タイ。台湾。タジキスタン。中国。チリ。トーゴ。トルクメニスタン。トルコ。ナイジェリア。ニジェール。ニューカレドニア。ニュージーランド。ネパール。ノルウェー。バーレーン。パナマ。パラグアイ。パレスチナ。バングラデシュ。フィリピン。ブータン。フランス領ポリネシア。ブルガリア。ブルネイ。ブルンジ。アメリカ合衆国・グアム。ベトナム。ベナン。ベネズエラ。ベラルーシ。ベリーズ。ポーランド。ボリビア。ポルトガル。香港。ホンジュラス。マカオ。マラウイ。マルタ。ミクロネシア連邦。南アフリカ。ミャンマー。モナコ。モルディブ。モルドバ。モンテネグロ。ラオス。ラトビア。リトアニア。リベリア。ルーマニア。ルワンダ。ロシア。