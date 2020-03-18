日本からの入国制限・行動制限措置を実施している国・地域一覧
外務省のまとめによりますと、日本からの渡航者に入国制限を実施しているのは18日午前７時の時点で88の国と地域に上り、前日から13増加しました。また、入国できても指定場所で一定期間の隔離を義務づけるといった行動制限を設けたり、自主的な健康観察を要請したりしている国と地域も89に増えました。
「入国制限」88か国
アゼルバイジャン、アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、イエメン、イスラエル、イラク、インド、ウクライナ、ウズベキスタン、エクアドル、エジプト、エストニア、エルサルバドル、オマーン、ガーナ、カザフスタン、カタール、カナダ、韓国、北マケドニア、キプロス、キリバス、グアテマラ、クウェート、クック諸島、ケニア、コスタリカ、コソボ、コモロ、コロンビア、サウジアラビア、サモア、ジブチ、イギリス領ジブラルタル、ジョージア、シリア、スーダン、スペイン、スリランカ、スロバキア、スロベニア、赤道ギニア、セルビア、ソマリア、ソロモン諸島、チェコ、チャド、中国、チュニジア、チリ、ツバル、デンマーク、トリニダード・トバゴ、トルクメニスタン、ナウル、ニウエ、ネパール、ノルウェー、バーレーン、パナマ、バヌアツ、パラグアイ、ハンガリー、バングラデシュ、ブータン、フランス領ポリネシア、ベリーズ、ペルー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ホンジュラス、マーシャル諸島、マレーシア、ミクロネシア、南スーダン、モーリタニア、モルドバ、モロッコ、モンゴル、モンテネグロ、ヨルダン、ラトビア、リトアニア、リビア、リベリア、レバノン、ロシア（※外務省ＨＰ掲載順）
「入国後の行動制限措置」89か国
アイルランド、アゼルバイジャン、アラブ首長国連邦、アルバニア、アルメニア、イラン、インド、ウルグアイ、エストニア、エスワティニ、エチオピア、ガーナ、ガイアナ、カメルーン、ギニア、キプロス、キューバ、キルギス、クロアチア、ケニア、オーストラリア、コートジボワール、コスタリカ、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、イギリス領ジブラルタル、シンガポール、ジンバブエ、スロバキア、赤道ギニア、セネガル、セルビア、セントクリストファー・ネイビス、セントルシア、タイ、台湾、タジキスタン、中国、チリ、トーゴ、ドミニカ共和国、トルクメニスタン、トルコ、ナイジェリア、ニジェール、ニュージーランド、ネパール、ノルウェー、バーレーン、パナマ、パラグアイ、パレスチナ、バングラデシュ、フィリピン（ルソン島）、ブータン、ブルガリア、ブルネイ、ブルンジ、アメリカ合衆国・グアム、ベトナム、ベナン、ベネズエラ、ベラルーシ、ベリーズ、ポーランド、ボリビア、ポルトガル、香港、ホンジュラス、マカオ、マラウイ、マリ、マルタ、ミクロネシア連邦、南アフリカ、ミャンマー、モナコ、モルディブ、モルドバ、モンテネグロ、ラオス、ラトビア、リトアニア、リベリア、ルーマニア、ルワンダ、ロシア（※外務省ＨＰ掲載順）