日本からの入国制限・行動制限措置を実施している国・地域一覧 16時04分

外務省のまとめによりますと、日本からの渡航者に入国制限を実施しているのは18日午前７時の時点で88の国と地域に上り、前日から13増加しました。また、入国できても指定場所で一定期間の隔離を義務づけるといった行動制限を設けたり、自主的な健康観察を要請したりしている国と地域も89に増えました。