石川県で震度５強 津波の心配なし
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13日午前２時18分ごろ石川県で震度５強の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
各地の震度は次のとおりです。
震度５強が石川県輪島市
震度５弱が石川県穴水町
震度４が富山市、富山県の氷見市、舟橋村、石川県の七尾市、志賀町、中能登町、能登町
このほか震度３の揺れを新潟県や富山県、石川県、岐阜県で観測しました。
気象庁の観測によりますと震源地は石川県能登地方で震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.4と推定されます。
震度５強が石川県輪島市
震度５弱が石川県穴水町
震度４が富山市、富山県の氷見市、舟橋村、石川県の七尾市、志賀町、中能登町、能登町
このほか震度３の揺れを新潟県や富山県、石川県、岐阜県で観測しました。
気象庁の観測によりますと震源地は石川県能登地方で震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.4と推定されます。
石川県で震度５強は平成19年以来
気象庁によりますと、石川県で震度５強以上の揺れを観測したのは、今から13年前の平成19年３月25日、能登半島沖を震源とするマグニチュード6.9の地震で、石川県七尾市や輪島市などで震度６強を観測した「能登半島地震」以来です。
気象庁 午前４時半から会見
石川県で震度５弱の揺れを観測した地震について、気象庁は13日午前４時半から記者会見を開き、防災上の注意点などについて説明することにしています。