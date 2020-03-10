日本からの渡航者に入国制限 28の国と地域 行動制限は62
外務省によりますと、日本からの渡航者に入国制限を実施しているのは10日午前７時の時点で、中国や韓国それにインドやイスラエルなど28の国と地域です。また入国できても指定場所での一定期間の隔離を義務づけるといった行動制限を設けたり、自主的な健康観察を要請したりしているのは台湾やロシア、タイ、ベトナムなど62の国と地域となっています。
入国制限
イスラエル
イラク
インド
ガーナ
韓国
キリバス
キルギス
クック諸島
コモロ
サウジアラビア
サモア
イギリス領ジブラルタル
シリア
ソロモン諸島
中国
ツバル
トリニダード・トバゴ
トルクメニスタン
ネパール
バーレーン
バヌアツ
ブータン
フランス領ポリネシア
マーシャル諸島
マレーシア
ミクロネシア
モンゴル
レバノン
イラク
インド
ガーナ
韓国
キリバス
キルギス
クック諸島
コモロ
サウジアラビア
サモア
イギリス領ジブラルタル
シリア
ソロモン諸島
中国
ツバル
トリニダード・トバゴ
トルクメニスタン
ネパール
バーレーン
バヌアツ
ブータン
フランス領ポリネシア
マーシャル諸島
マレーシア
ミクロネシア
モンゴル
レバノン
医療検査など
アゼルバイジャン
アルメニア
イスラエル
インド
ウガンダ
ウクライナ
ウズベキスタン
エクアドル
エチオピア
ガイアナ
カメルーン
キプロス
キューバ
クウェート
クロアチア
ケニア
コートジボワール
コスタリカ
コロンビア
ザンビア
イギリス領ジブラルタル
ジョージア
ジンバブエ
スーダン
赤道ギニア
セネガル
セントクリストファー・ネイビス
セントビンセント・グレナディーン
セントルシア
タイ
台湾
タジキスタン
中国
チリ
トーゴ
トルクメニスタン
トルコ
ナイジェリア
ネパール
バーレーン
パラグアイ
パレスチナ
ブータン
ブルガリア
ブルネイ
ブルンジ
ベトナム
ベナン
ベネズエラ
ベラルーシ
香港
マカオ
マリ
マルタ
南アフリカ
ミャンマー
モナコ
ヨルダン
ラオス
ラトビア
リベリア
ロシア
（※外務省ＨＰ掲載順）
アルメニア
イスラエル
インド
ウガンダ
ウクライナ
ウズベキスタン
エクアドル
エチオピア
ガイアナ
カメルーン
キプロス
キューバ
クウェート
クロアチア
ケニア
コートジボワール
コスタリカ
コロンビア
ザンビア
イギリス領ジブラルタル
ジョージア
ジンバブエ
スーダン
赤道ギニア
セネガル
セントクリストファー・ネイビス
セントビンセント・グレナディーン
セントルシア
タイ
台湾
タジキスタン
中国
チリ
トーゴ
トルクメニスタン
トルコ
ナイジェリア
ネパール
バーレーン
パラグアイ
パレスチナ
ブータン
ブルガリア
ブルネイ
ブルンジ
ベトナム
ベナン
ベネズエラ
ベラルーシ
香港
マカオ
マリ
マルタ
南アフリカ
ミャンマー
モナコ
ヨルダン
ラオス
ラトビア
リベリア
ロシア
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