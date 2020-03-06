日本からの渡航者 入国制限は24の国と地域 行動制限は58

外務省によりますと日本からの渡航者に入国制限を実施しているのは、６日午前10時の時点で、インドやマレーシア、イスラエル、サウジアラビアなど24の国と地域に上っています。また、入国できても指定場所での一定期間の隔離を義務づけるなどの行動制限を設けたり、自主的な健康観察などを要請したりしているのは、中国やロシア、タイ、ベトナムなど58の国と地域となっています。