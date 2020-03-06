日本からの渡航者 入国制限は24の国と地域 行動制限は58
外務省によりますと日本からの渡航者に入国制限を実施しているのは、６日午前10時の時点で、インドやマレーシア、イスラエル、サウジアラビアなど24の国と地域に上っています。また、入国できても指定場所での一定期間の隔離を義務づけるなどの行動制限を設けたり、自主的な健康観察などを要請したりしているのは、中国やロシア、タイ、ベトナムなど58の国と地域となっています。
入国制限
イスラエル、イラク、インド、ガーナ、キリバス、キルギス、クック諸島、コモロ、サウジアラビア、サモア、イギリス領ジブラルタル、シリア、ソロモン諸島、ツバル、トリニダード・トバゴ、トルクメニスタン、ネパール、バーレーン、バヌアツ、フランス領ポリネシア、マーシャル諸島、マレーシア、ミクロネシア、モンゴル
医療検査など
アゼルバイジャン、アルメニア、イスラエル、インド、ウガンダ、ウクライナ、ウズベキスタン、エクアドル、ガイアナ、カザフスタン、カナダ10州（アルバータ州、サスカチュワン州、オンタリオ州、ケベック州、ニューファンドランド・ラブラドール州、ノバ・スコシア州、プリンス・エドワード・アイランド州、ニュー・ブランズウィック州、マニトバ州、ブリティッシュ・コロンビア州＝３つの準州を除く全土）、カメルーン、キプロス、キューバ、クウェート、クロアチア、ケニア、コスタリカ、コロンビア、ザンビア、シエラレオネ、イギリス領ジブラルタル、ジョージア、スーダン、赤道ギニア、セネガル、セントクリストファー・ネイビス、セントビンセント・グレナディーン、セントルシア、タイ、台湾、タジキスタン、中国、チュニジア、チリ、トルクメニスタン、トルコ、ナイジェリア、ネパール、バーレーン、パラグアイ、パレスチナ、ブータン、フランス領ポリネシア、ベトナム、ベナン、ベネズエラ、ベラルーシ、香港、マルタ、南アフリカ、ミャンマー、モナコ、ヨルダン、ラオス、ラトビア、リベリアロシア（※外務省ＨＰ掲載順）