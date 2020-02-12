宮城 福島 茨城で震度４ 津波の心配なし
１２日午後７時３７分ごろ地震がありました。
この地震による津波の心配はありません。
震源地は福島県沖で震源の深さは８０キロ、地震の規模を示すマグニチュードは５．５と推定されます。
各市町村の震度は以下のとおりです。
▼震度４が、宮城県名取市、宮城県岩沼市、宮城県蔵王町、宮城県山元町、福島県いわき市、福島県白河市、福島県相馬市、福島県二本松市、福島県田村市、福島県南相馬市、福島県伊達市、福島県本宮市、福島県国見町、福島県古殿町、福島県広野町、福島県楢葉町、福島県大熊町、福島県双葉町、福島県浪江町、福島県新地町、福島県飯舘村、茨城県日立市。
この地震による津波の心配はありません。
震源地は福島県沖で震源の深さは８０キロ、地震の規模を示すマグニチュードは５．５と推定されます。
各市町村の震度は以下のとおりです。
▼震度４が、宮城県名取市、宮城県岩沼市、宮城県蔵王町、宮城県山元町、福島県いわき市、福島県白河市、福島県相馬市、福島県二本松市、福島県田村市、福島県南相馬市、福島県伊達市、福島県本宮市、福島県国見町、福島県古殿町、福島県広野町、福島県楢葉町、福島県大熊町、福島県双葉町、福島県浪江町、福島県新地町、福島県飯舘村、茨城県日立市。