台風影響【郵便局】窓口休止の郵便局一覧 東日本中心に37局
日本郵便によりますと、台風19号の影響で建物に被害を受けたことなどから、東日本を中心に以下の37の郵便局で窓口の営業を休止しています。
岩手県
▼宮古市 宮古小山田郵便局。
▼普代村 堀内郵便局。
▼山田町 大浦簡易郵便局。
▼釜石市 尾崎白浜簡易郵便局。
▼普代村 堀内郵便局。
▼山田町 大浦簡易郵便局。
▼釜石市 尾崎白浜簡易郵便局。
宮城県
▼大和町 鶴巣郵便局。
▼角田市
▽北郷郵便局
▽磐城東根郵便局。
▼丸森町
▽金山本郷郵便局
▽筆甫郵便局。
▼角田市
▽北郷郵便局
▽磐城東根郵便局。
▼丸森町
▽金山本郷郵便局
▽筆甫郵便局。
福島県
▼郡山市
▽郡山若葉町郵便局
▽郡山笹川郵便局 。
▼いわき市
▽平窪郵便局
▽赤井郵便局
▽豊田簡易郵便局。
▼石川町 石川駅前通郵便局。
▼本宮市 本宮北郵便局。
▼相馬市 岩子簡易郵便局。
▼川俣町
▽伊達小島簡易郵便局
▽山木屋郵便局。
▼伊達市
▽梁川郵便局
▽白根簡易郵便局。
▼浅川町 浅川郵便局。
▽郡山若葉町郵便局
▽郡山笹川郵便局 。
▼いわき市
▽平窪郵便局
▽赤井郵便局
▽豊田簡易郵便局。
▼石川町 石川駅前通郵便局。
▼本宮市 本宮北郵便局。
▼相馬市 岩子簡易郵便局。
▼川俣町
▽伊達小島簡易郵便局
▽山木屋郵便局。
▼伊達市
▽梁川郵便局
▽白根簡易郵便局。
▼浅川町 浅川郵便局。
茨城県
▼水戸市 国田郵便局。
▼ひたちなか市 勝田枝川郵便局。
▼ひたちなか市 勝田枝川郵便局。
栃木県
▼鹿沼市 粟野郵便局。
▼栃木市
▽大平郵便局
▽皆川郵便局
▽赤津郵便局
▽栃木駅前郵便局。
▼佐野市 佐野赤坂郵便局。
▼栃木市
▽大平郵便局
▽皆川郵便局
▽赤津郵便局
▽栃木駅前郵便局。
▼佐野市 佐野赤坂郵便局。
千葉県
▼館山市 西岬郵便局。
長野県
▼長野市
▽長沼郵便局
▽赤沼簡易郵便局。
▼千曲市 杭瀬下簡易郵便局。
▼佐久穂町 大日向郵便局。
▽長沼郵便局
▽赤沼簡易郵便局。
▼千曲市 杭瀬下簡易郵便局。
▼佐久穂町 大日向郵便局。
三重県
▼志摩市 大王畔名簡易郵便局。
一部地域宛てゆうパックなど 引き受け停止
日本郵便は会社のホームページで営業を休止している郵便局を公開しています。
また、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、長野県の７つの県の一部の地域宛てのゆうパックなどの荷物について、全国からの引き受けを停止しているということです。
また、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、長野県の７つの県の一部の地域宛てのゆうパックなどの荷物について、全国からの引き受けを停止しているということです。