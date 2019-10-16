台風影響【交通機関】 新幹線 首都圏鉄道各線 高速道路

新幹線

▼北陸新幹線以外は平常どおりの運行です。



▼北陸新幹線

▽不通 長野～上越妙高

▽折り返し運転 東京～長野、金沢～上越妙高



ＪＲ東日本によりますと、北陸新幹線の全線再開には少なくとも１～２週間ほどかかる見通しだということです。