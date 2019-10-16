台風影響【交通機関】 新幹線 首都圏鉄道各線 高速道路
台風19号による首都圏の鉄道の運転見合わせはほとんど解消しましたが、北陸新幹線など被害が大きかった路線では16日も一部で運転の見合わせが続いています。
新幹線
▼北陸新幹線以外は平常どおりの運行です。
▼北陸新幹線
▽不通 長野～上越妙高
▽折り返し運転 東京～長野、金沢～上越妙高
ＪＲ東日本によりますと、北陸新幹線の全線再開には少なくとも１～２週間ほどかかる見通しだということです。
▼北陸新幹線
▽不通 長野～上越妙高
▽折り返し運転 東京～長野、金沢～上越妙高
ＪＲ東日本によりますと、北陸新幹線の全線再開には少なくとも１～２週間ほどかかる見通しだということです。
ＪＲ在来線 運転見合わせ区間
▽中央本線 高尾～大月
▽小海線 小諸～野辺山駅
▽水郡線 常陸大宮～郡山
▽吾妻線 長野原草津口～大前
▽両毛線 足利～栃木。
▽小海線 小諸～野辺山駅
▽水郡線 常陸大宮～郡山
▽吾妻線 長野原草津口～大前
▽両毛線 足利～栃木。
私鉄 運転見合わせ区間
▼東武鉄道
▽佐野線全線
▽日光線 栗橋～栃木、新鹿沼～下今市駅
▼京王電鉄 京王動物園線全線。
▽佐野線全線
▽日光線 栗橋～栃木、新鹿沼～下今市駅
▼京王電鉄 京王動物園線全線。
高速道 通行止め区間
▼中央道
▽大月ＩＣ～八王子ＪＣＴ 上下線
▼西湘バイパス
▽早川ＩＣ～大磯東ＩＣ 上り
▽大磯東ＩＣ～国府津ＩＣ 下り。
▽大月ＩＣ～八王子ＪＣＴ 上下線
▼西湘バイパス
▽早川ＩＣ～大磯東ＩＣ 上り
▽大磯東ＩＣ～国府津ＩＣ 下り。