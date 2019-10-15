台風被害 50の郵便局で窓口営業を休止

営業休止の郵便局

【岩手県】

▼宮古市

宮古小山田郵便局



▼大槌町

大槌桜木町簡易郵便局



▼普代村

堀内郵便局



▼山田町

大浦簡易郵便局



▼洋野町

帯島郵便局



▼奥州市

江刺大平簡易郵便局



大日簡易郵便局





【宮城県】

▼松島町

初原郵便局



▼大和町

鶴巣郵便局



▼角田市

北郷郵便局



磐城東根郵便局



▼丸森町

丸森郵便局



金山本郷郵便局



館山郵便局



筆甫郵便局



小斎郵便局



▼富谷市

太子堂簡易郵便局





【福島県】

▼郡山市

郡山若葉町郵便局



郡山笹川郵便局



郡山金屋郵便局



▼いわき市

平窪郵便局



赤井郵便局



豊田簡易郵便局



▼石川町

沢田郵便局



石川駅前通郵便局



▼本宮市

本宮北郵便局



▼相馬市

岩子簡易郵便局





▼川俣町

伊達小島簡易郵便局



山木屋郵便局



▼伊達市

梁川郵便局



白根簡易郵便局





【茨城県】

▼水戸市

国田郵便局



▼ひたちなか市

勝田枝川郵便局





【栃木県】

▼鹿沼市

粟野郵便局



▼栃木市

大平郵便局



皆川郵便局



赤津郵便局



栃木駅前郵便局



▼佐野市

佐野赤坂郵便局





【千葉県】

▼館山市

布良郵便局



西岬郵便局



▼南房総市

丸山郵便局



▼君津市

辻森郵便局





【埼玉県】

▼秩父市

大滝郵便局





【東京都】

▼東村山市

東村山秋津郵便局





【長野県】

▼長野市

長沼郵便局



塩崎郵便局



赤沼簡易郵便局



▼佐久穂町

大日向郵便局





【三重県】

▼志摩市

大王畔名簡易郵便局