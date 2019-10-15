台風被害 50の郵便局で窓口営業を休止
日本郵便によりますと、台風19号の影響で建物に被害を受けたことなどから東日本を中心に50の郵便局で窓口の営業を休止しています。
営業を休止しているのは、
▼岩手県は宮古市などの７つの郵便局、
▼宮城県は丸森町などの10の郵便局、
▼福島県は郡山市などの14の郵便局、
▼茨城県は水戸市とひたちなか市の２つの郵便局、
▼栃木県は栃木市などの６つの郵便局、
▼千葉県は館山市や南房総市などの４つの郵便局、
▼埼玉県は秩父市の１つの郵便局、
▼東京都は東村山市の１つの郵便局、
▼長野県は長野市などの４つの郵便局
▼三重県は志摩市の１つの郵便局です。
日本郵便はホームページで営業を休止している郵便局を公開しています。
また日本郵便では岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、長野県の７つの県の一部の地域宛てのゆうパックなどの荷物について、全国からの引き受けを停止しているということです。
▼岩手県は宮古市などの７つの郵便局、
▼宮城県は丸森町などの10の郵便局、
▼福島県は郡山市などの14の郵便局、
▼茨城県は水戸市とひたちなか市の２つの郵便局、
▼栃木県は栃木市などの６つの郵便局、
▼千葉県は館山市や南房総市などの４つの郵便局、
▼埼玉県は秩父市の１つの郵便局、
▼東京都は東村山市の１つの郵便局、
▼長野県は長野市などの４つの郵便局
▼三重県は志摩市の１つの郵便局です。
日本郵便はホームページで営業を休止している郵便局を公開しています。
また日本郵便では岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、長野県の７つの県の一部の地域宛てのゆうパックなどの荷物について、全国からの引き受けを停止しているということです。
営業休止の郵便局
【岩手県】
▼宮古市
宮古小山田郵便局
▼大槌町
大槌桜木町簡易郵便局
▼普代村
堀内郵便局
▼山田町
大浦簡易郵便局
▼洋野町
帯島郵便局
▼奥州市
江刺大平簡易郵便局
大日簡易郵便局
【宮城県】
▼松島町
初原郵便局
▼大和町
鶴巣郵便局
▼角田市
北郷郵便局
磐城東根郵便局
▼丸森町
丸森郵便局
金山本郷郵便局
館山郵便局
筆甫郵便局
小斎郵便局
▼富谷市
太子堂簡易郵便局
【福島県】
▼郡山市
郡山若葉町郵便局
郡山笹川郵便局
郡山金屋郵便局
▼いわき市
平窪郵便局
赤井郵便局
豊田簡易郵便局
▼石川町
沢田郵便局
石川駅前通郵便局
▼本宮市
本宮北郵便局
▼相馬市
岩子簡易郵便局
▼川俣町
伊達小島簡易郵便局
山木屋郵便局
▼伊達市
梁川郵便局
白根簡易郵便局
【茨城県】
▼水戸市
国田郵便局
▼ひたちなか市
勝田枝川郵便局
【栃木県】
▼鹿沼市
粟野郵便局
▼栃木市
大平郵便局
皆川郵便局
赤津郵便局
栃木駅前郵便局
▼佐野市
佐野赤坂郵便局
【千葉県】
▼館山市
布良郵便局
西岬郵便局
▼南房総市
丸山郵便局
▼君津市
辻森郵便局
【埼玉県】
▼秩父市
大滝郵便局
【東京都】
▼東村山市
東村山秋津郵便局
【長野県】
▼長野市
長沼郵便局
塩崎郵便局
赤沼簡易郵便局
▼佐久穂町
大日向郵便局
【三重県】
▼志摩市
大王畔名簡易郵便局
▼宮古市
宮古小山田郵便局
▼大槌町
大槌桜木町簡易郵便局
▼普代村
堀内郵便局
▼山田町
大浦簡易郵便局
▼洋野町
帯島郵便局
▼奥州市
江刺大平簡易郵便局
大日簡易郵便局
【宮城県】
▼松島町
初原郵便局
▼大和町
鶴巣郵便局
▼角田市
北郷郵便局
磐城東根郵便局
▼丸森町
丸森郵便局
金山本郷郵便局
館山郵便局
筆甫郵便局
小斎郵便局
▼富谷市
太子堂簡易郵便局
【福島県】
▼郡山市
郡山若葉町郵便局
郡山笹川郵便局
郡山金屋郵便局
▼いわき市
平窪郵便局
赤井郵便局
豊田簡易郵便局
▼石川町
沢田郵便局
石川駅前通郵便局
▼本宮市
本宮北郵便局
▼相馬市
岩子簡易郵便局
▼川俣町
伊達小島簡易郵便局
山木屋郵便局
▼伊達市
梁川郵便局
白根簡易郵便局
【茨城県】
▼水戸市
国田郵便局
▼ひたちなか市
勝田枝川郵便局
【栃木県】
▼鹿沼市
粟野郵便局
▼栃木市
大平郵便局
皆川郵便局
赤津郵便局
栃木駅前郵便局
▼佐野市
佐野赤坂郵便局
【千葉県】
▼館山市
布良郵便局
西岬郵便局
▼南房総市
丸山郵便局
▼君津市
辻森郵便局
【埼玉県】
▼秩父市
大滝郵便局
【東京都】
▼東村山市
東村山秋津郵便局
【長野県】
▼長野市
長沼郵便局
塩崎郵便局
赤沼簡易郵便局
▼佐久穂町
大日向郵便局
【三重県】
▼志摩市
大王畔名簡易郵便局