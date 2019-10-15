台風被害 50の郵便局で窓口営業を休止

台風被害 50の郵便局で窓口営業を休止
日本郵便によりますと、台風19号の影響で建物に被害を受けたことなどから東日本を中心に50の郵便局で窓口の営業を休止しています。
営業を休止しているのは、
▼岩手県は宮古市などの７つの郵便局、
▼宮城県は丸森町などの10の郵便局、
▼福島県は郡山市などの14の郵便局、
▼茨城県は水戸市とひたちなか市の２つの郵便局、
▼栃木県は栃木市などの６つの郵便局、
▼千葉県は館山市や南房総市などの４つの郵便局、
▼埼玉県は秩父市の１つの郵便局、
▼東京都は東村山市の１つの郵便局、
▼長野県は長野市などの４つの郵便局
▼三重県は志摩市の１つの郵便局です。

日本郵便はホームページで営業を休止している郵便局を公開しています。

また日本郵便では岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、長野県の７つの県の一部の地域宛てのゆうパックなどの荷物について、全国からの引き受けを停止しているということです。

営業休止の郵便局

【岩手県】
▼宮古市　
宮古小山田郵便局　

▼大槌町　
大槌桜木町簡易郵便局　

▼普代村　
堀内郵便局　
　
▼山田町　
大浦簡易郵便局　

▼洋野町　
帯島郵便局　
　
▼奥州市　
江刺大平簡易郵便局　

大日簡易郵便局　
　

【宮城県】
▼松島町　
初原郵便局　
　
▼大和町
鶴巣郵便局　
　
▼角田市　
北郷郵便局　　

磐城東根郵便局　
　
▼丸森町　
丸森郵便局　
　
金山本郷郵便局

館山郵便局
　
筆甫郵便局　
　
小斎郵便局　
　
▼富谷市　
太子堂簡易郵便局　


【福島県】
▼郡山市　
郡山若葉町郵便局　
　
郡山笹川郵便局　

郡山金屋郵便局　

▼いわき市　
平窪郵便局　
　
赤井郵便局　
　
豊田簡易郵便局　

▼石川町　
沢田郵便局　
　
石川駅前通郵便局　
　
▼本宮市　
本宮北郵便局　
　
▼相馬市　
岩子簡易郵便局　


▼川俣町　
伊達小島簡易郵便局　
　
山木屋郵便局　

▼伊達市　
梁川郵便局　
　
白根簡易郵便局　


【茨城県】
▼水戸市　
国田郵便局　
　
▼ひたちなか市　
勝田枝川郵便局　
　

【栃木県】
▼鹿沼市　
粟野郵便局　

▼栃木市　
大平郵便局　
　
皆川郵便局　

赤津郵便局　
　
栃木駅前郵便局　

▼佐野市　
佐野赤坂郵便局　
　　

【千葉県】
▼館山市　
布良郵便局　
　
西岬郵便局　
　
▼南房総市　
丸山郵便局　
　
▼君津市　
辻森郵便局　
　

【埼玉県】　
▼秩父市　
大滝郵便局　


【東京都】　
▼東村山市　
東村山秋津郵便局　


【長野県】
▼長野市　
長沼郵便局　

塩崎郵便局　

赤沼簡易郵便局　
　
▼佐久穂町　
大日向郵便局　


【三重県】
▼志摩市　
大王畔名簡易郵便局