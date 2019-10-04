参議院 常任委員長や特別委員長などの人事決まる

参議院の常任委員長や特別委員長などが決まり、議院運営委員長に自民党の松村祥史氏が、憲法審査会長に自民党の林芳正氏がそれぞれ就任しました。

このうち、常任委員長は、▽内閣委員長に自民党の水落敏栄氏、▽総務委員長に公明党の若松謙維氏、▽法務委員長に公明党の竹谷とし子氏、▽外交防衛委員長に自民党の北村経夫氏、▽財政金融委員長に自民党の中西祐介氏、▽文教科学委員長に自民党の吉川ゆうみ氏、▽厚生労働委員長に自民党の園田修光氏、▽農林水産委員長に自民党の江島潔氏、▽経済産業委員長に国民民主党の礒崎哲史氏、▽国土交通委員長に国民民主党の田名部匡代氏、▽環境委員長に立憲民主党の牧山ひろえ氏、▽国家基本政策委員長に立憲民主党の真山勇一氏がそれぞれ就任しました。



▽予算委員長に自民党の金子原二郎氏が留任、▽決算委員長に自民党の中川雅治氏、▽行政監視委員長に立憲民主党の川田龍平氏、▽議院運営委員長に自民党の松村祥史氏がそれぞれ就任しました。▽懲罰委員長に日本維新の会の室井邦彦氏が留任しました。



また、特別委員長は、▽災害対策特別委員長に公明党の杉久武氏、▽沖縄及び北方問題に関する特別委員長に無所属の小西洋之氏、▽政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員長に自民党の山谷えり子氏、▽北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員長に自民党の丸川珠代氏、▽政府開発援助等に関する特別委員長に自民党の山本順三氏、▽地方創生及び消費者問題に関する特別委員長に自民党の佐藤信秋氏、▽東日本大震災復興特別委員長に国民民主党の青木愛氏がそれぞれ就任しました。



さらに審査会長は、▽憲法審査会長に自民党の林芳正氏が就任したほか、▽情報監視審査会長に自民党の中曽根弘文氏が留任、▽政治倫理審査会長に自民党の有村治子氏が留任しました。



そして、調査会長は、▽国際経済・外交に関する調査会長に自民党の鶴保庸介氏、▽国民生活・経済に関する調査会長に立憲民主党の白眞勲氏、▽資源エネルギーに関する調査会長に自民党の宮沢洋一氏がそれぞれ就任しました。