“再編必要” 公表された病院一覧 全国424の公立病院など 18時29分

公立病院など全国424の病院について、厚生労働省は診療実績が特に少なかったり、似たような病院が近くにあったりして再編や統合などの議論が必要だと判断し、その病院名を公表しました。今後、自治体などに再編統合を検討するよう要請することにしています。 公表された病院の一覧です。

病院名公表 注意点 今回、厚生労働省は2017年度の実績をもとに再編や統合の議論が必要な病院を選定しています。



このため、公表された病院の中には、すでに再編や統合をしていたり、名前が変わっているところも含まれているということです。

北海道 ▼社会福祉法人 北海道社会事業協会 函館病院

▼木古内町国民健康保険病院

▼独立行政法人国立病院機構函館病院

▼市立函館南茅部病院

▼函館赤十字病院

▼函館市医師会病院

▼森町国民健康保険病院

▼松前町立松前病院

▼厚沢部町国民健康保険病院

▼奥尻町国民健康保険病院

▼長万部町立病院

▼八雲町熊石国民健康保険病院

▼せたな町立国保病院

▼今金町国保病院

▼社会福祉法人北海道社会事業協会 岩内病院

▼国民健康保険由仁町立病院

▼市立三笠総合病院

▼国民健康保険町立南幌病院

▼国民健康保険月形町立病院

▼市立美唄病院

▼栗山赤十字病院

▼市立芦別病院

▼社会福祉法人北海道社会事業協会洞爺病院

▼独立行政法人地域医療機能推進機構 登別病院

▼白老町立国民健康保険病院

▼日高町立門別国民健康保険病院

▼新ひだか町立三石国民健康保険病院

▼新ひだか町立静内病院

▼市立旭川病院

▼国民健康保険町立和寒病院

▼ＪＡ北海道厚生連美深厚生病院

▼町立下川病院

▼上富良野町立病院

▼猿払村国民健康保険病院

▼豊富町国民健康保険病院

▼利尻島国保中央病院

▼中頓別町国民健康保険病院

▼斜里町国民健康保険病院

▼小清水赤十字病院

▼ＪＡ北海道厚生連常呂厚生病院

▼滝上町国民健康保険病院

▼雄武町国民健康保険病院

▼興部町国民健康保険病院

▼広尾町国民健康保険病院

▼鹿追町国民健康保険病院

▼公立芽室病院

▼本別町国民健康保険病院

▼十勝いけだ地域医療センター

▼清水赤十字病院

▼町立厚岸病院

▼ＪＡ北海道厚生連 摩周厚生病院

▼標茶町立病院

▼標津町国民健康保険標津病院

▼町立別海病院

青森県 ▼国民健康保険板柳中央病院

▼黒石市国民健康保険黒石病院

▼町立大鰐病院

▼国民健康保険おいらせ病院

▼国民健康保険南部町医療センター

▼国民健康保険五戸総合病院

▼三戸町国民健康保険三戸中央病院

▼青森市立浪岡病院

▼平内町国民健康保険 平内中央病院

▼つがる西北五広域連合かなぎ病院

岩手県 ▼独立行政法人国立病院機構盛岡病院

▼盛岡市立病院

▼岩手県立東和病院

▼岩手県立江刺病院

▼奥州市国民健康保険まごころ病院

▼奥州市総合水沢病院

▼一関市国民健康保険藤沢病院

▼洋野町国民健康保険種市病院

▼岩手県立一戸病院

▼岩手県立軽米病院

宮城県 ▼蔵王町国民健康保険蔵王病院

▼丸森町国民健康保険丸森病院

▼独立行政法人地域医療機能推進機構 仙台南病院

▼独立行政法人国立病院機構仙台西多賀病院

▼独立行政法人国立病院機構宮城病院

▼塩竈市立病院

▼宮城県立循環器・呼吸器病センター

▼栗原市立若柳病院

▼大崎市民病院岩出山分院

▼公立加美病院

▼栗原市立栗駒病院

▼大崎市民病院鳴子温泉分院

▼美里町立南郷病院

▼涌谷町国民健康保険病院

▼石巻市立牡鹿病院

▼登米市立米谷病院

▼登米市立豊里病院

▼石巻市立病院

▼南三陸病院

秋田県 ▼大館市立扇田病院

▼独立行政法人地域医療機能推進機構 秋田病院

▼湖東厚生病院

▼市立大森病院

▼羽後町立羽後病院

山形県 ▼天童市民病院

▼朝日町立病院

▼山形県立河北病院

▼寒河江市立病院

▼町立真室川病院

▼公立高畠病院

▼酒田市立八幡病院

福島県 ▼済生会福島総合病院

▼済生会川俣病院

▼独立行政法人地域医療機能推進機構 二本松病院

▼三春町立三春病院

▼公立岩瀬病院

▼福島県厚生農業協同組合連合会鹿島厚生病院

▼福島県厚生農業協同組合連合会高田厚生病院

▼福島県厚生農業協同組合連合会坂下厚生総合病院

茨城県 ▼笠間市立病院

▼小美玉市医療センター

▼国家公務員共済組合連合会水府病院

▼村立東海病院

▼独立行政法人国立病院機構霞ケ浦医療センター

▼筑西市民病院

栃木県 ▼独立行政法人地域医療機能推進機構 うつのみや病院

▼独立行政法人国立病院機構宇都宮病院

群馬県 ▼群馬県済生会前橋病院

▼一般社団法人伊勢崎佐波医師会病院

▼公立碓氷病院

▼下仁田厚生病院

埼玉県 ▼蕨市立病院

▼独立行政法人地域医療機能推進機構 埼玉北部医療センター

▼北里大学メディカルセンター

▼東松山市立市民病院

▼東松山医師会病院

▼所沢市市民医療センター

▼独立行政法人国立病院機構東埼玉病院

千葉県 ▼千葉県千葉リハビリテーションセンター

▼独立行政法人国立病院機構千葉東病院

▼独立行政法人地域医療機能推進機構 千葉病院

▼千葉市立青葉病院

▼銚子市立病院

▼国保多古中央病院

▼東陽病院

▼南房総市立富山国保病院

▼鴨川市立国保病院

▼国保直営君津中央病院 大佐和分院

東京都 ▼国家公務員共済組合連合会九段坂病院

▼東京都台東区立台東病院

▼社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京都済生会中央病院

▼東京大学医科学研究所附属病院

▼社会福祉法人恩賜財団東京都済生会向島病院

▼独立行政法人地域医療機能推進機構 東京城東病院

▼奥多摩町国民健康保険奥多摩病院

▼独立行政法人国立病院機構村山医療センター

▼東京都立神経病院

▼国民健康保険町立八丈病院

神奈川県 ▼川崎市立井田病院

▼三浦市立病院

▼横須賀市立市民病院

▼社会福祉法人恩賜財団 済生会平塚病院

▼秦野赤十字病院

▼独立行政法人国立病院機構 神奈川病院

▼相模原赤十字病院

▼東芝林間病院

▼社会福祉法人恩賜財団済生会神奈川県病院

▼社会福祉法人恩賜財団済生会若草病院

新潟県 ▼新潟県立坂町病院

▼新潟県立リウマチセンター

▼新潟県厚生農業協同組合連合会新潟医療センター

▼独立行政法人国立病院機構西新潟中央病院

▼豊栄病院

▼あがの市民病院

▼新潟県立吉田病院

▼三条総合病院

▼新潟県立加茂病院

▼見附市立病院

▼独立行政法人国立病院機構新潟病院

▼厚生連 小千谷総合病院

▼魚沼市立小出病院

▼南魚沼市立ゆきぐに大和病院

▼町立湯沢病院

▼新潟県立松代病院

▼新潟県立妙高病院

▼上越地域医療センター病院

▼独立行政法人労働者健康福祉機構新潟労災病院

▼新潟県立柿崎病院

▼新潟厚生農業協同組合連合会けいなん総合病院

▼佐渡市立両津病院

富山県 ▼あさひ総合病院

▼富山県厚生農業協同組合連合会滑川病院

▼富山県リハビリテーション・こども支援センター

▼かみいち総合病院

▼独立行政法人地域医療機能推進機構 高岡ふしき病院

石川県 ▼国民健康保険 能美市立病院

▼国家公務員共済組合連合会 北陸病院

▼公立つるぎ病院

▼独立行政法人地域医療機能推進機構 金沢病院

▼津幡町国民健康保険直営河北中央病院

▼町立富来病院

▼町立宝達志水病院

福井県 ▼独立行政法人国立病院機構あわら病院

▼坂井市立三国病院

▼越前町国民健康保険織田病院

▼独立行政法人地域医療機能推進機構 若狭高浜病院

山梨県 ▼独立行政法人地域医療機能推進機構 山梨病院

▼北杜市立塩川病院

▼韮崎市国民健康保険韮崎市立病院

▼北杜市立甲陽病院

▼山梨市立牧丘病院

▼甲州市立勝沼病院

▼身延町早川町国民健康保険病院一部事務組合立飯富病院

長野県 ▼川西赤十字病院

▼佐久穂町立千曲病院

▼長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院 小海分院

▼東御市民病院

▼国民健康保険依田窪病院

▼長野県厚生農業協同組合連合会鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院

▼長野県厚生農業協同組合連合会下伊那厚生病院

▼下伊那赤十字病院

▼独立行政法人国立病院機構まつもと医療センター 松本病院

▼独立行政法人国立病院機構まつもと医療センター 中信松本病院

▼安曇野赤十字病院

▼飯綱町立飯綱病院

▼長野県立総合リハビリテーションセンター

▼信越病院

▼飯山赤十字病院

岐阜県 ▼岐阜県厚生農業協同組合連合会岐北厚生病院

▼羽島市民病院

▼岐阜県厚生農業協同組合連合会 西美濃厚生病院

▼県北西部地域医療センター国保白鳥病院

▼国民健康保険坂下病院

▼社会福祉法人 厚生会 多治見市民病院

▼市立恵那病院

▼岐阜県厚生農業協同組合連合会 東濃厚生病院

▼国民健康保険飛騨市民病院

静岡県 ▼ＪＡ静岡厚生連リハビリテーション中伊豆温泉病院

▼伊豆赤十字病院

▼共立蒲原総合病院

▼独立行政法人国立病院機構静岡てんかん・神経医療センター

▼ＪＡ静岡厚生連 清水厚生病院

▼ＪＡ静岡厚生連 静岡厚生病院

▼独立行政法人地域医療機能推進機構 桜ヶ丘病院

▼菊川市立総合病院

▼市立御前崎総合病院

▼公立森町病院

▼浜松赤十字病院

▼市立湖西病院、

▼ＪＡ静岡厚生連遠州病院

▼独立行政法人労働者健康福祉機構浜松労災病院

▼津島市民病院

▼あま市民病院

愛知県 ▼一宮市立木曽川市民病院

▼愛知県心身障害者コロニー中央病院

▼みよし市民病院

▼碧南市民病院

▼中日病院

▼独立行政法人国立病院機構東名古屋病院

▼ブラザー記念病院

三重県 ▼桑名南医療センター

▼三重県厚生農業協同組合連合会三重北医療センター菰野厚生病院

▼亀山市立医療センター

▼三重県厚生農業協同組合連合会大台厚生病院

▼恩賜財団済生会明和病院

▼町立南伊勢病院

▼市立伊勢総合病院

滋賀県 ▼独立行政法人地域医療機能推進機構 滋賀病院

▼大津赤十字志賀病院

▼守山市民病院

▼東近江市立能登川病院

▼長浜市立湖北病院

京都府 ▼市立福知山市民病院大江分院

▼舞鶴赤十字病院

▼国保京丹波町病院

▼独立行政法人国立病院機構宇多野病院

大阪府 ▼大阪市立弘済院付属病院

▼高槻赤十字病院

▼社会医療法人仙養会北摂総合病院

▼市立柏原病院

▼市立藤井寺市民病院

▼富田林病院

▼社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会新泉南病院

▼和泉市立病院

▼社会医療法人生長会阪南市民病院

▼健康保険組合連合会大阪中央病院

兵庫県 ▼兵庫県立リハビリテーション中央病院

▼国家公務員共済組合連合会六甲病院

▼高砂市民病院

▼明石市立市民病院

▼多可赤十字病院

▼加東市民病院

▼公立豊岡病院組合立豊岡病院出石医療センター

▼公立香住病院

▼公立豊岡病院組合立豊岡病院日高医療センター

▼公立村岡病院

▼柏原赤十字病院

▼独立行政法人国立病院機構兵庫中央病院

▼兵庫県立姫路循環器病センター

▼相生市民病院

▼たつの市民病院

奈良県 ▼社会福祉法人恩賜財団済生会奈良病院

▼社会福祉法人恩賜財団済生会中和病院

▼奈良県総合リハビリテーションセンター

▼社会福祉法人恩賜財団済生会御所病院

▼南和広域医療企業団吉野病院

和歌山県 ▼海南医療センター

▼国保野上厚生総合病院

▼済生会 和歌山病院

▼国保すさみ病院

▼那智勝浦町立温泉病院

鳥取県 ▼岩美町国民健康保険岩美病院

▼日南町国民健康保険日南病院

▼鳥取県済生会 境港総合病院

▼南部町国民健康保険西伯病院

島根県 ▼独立行政法人国立病院機構松江医療センター

▼独立行政法人地域医療機能推進機構 玉造病院

▼出雲市立総合医療センター

▼津和野共存病院

岡山県 ▼備前市国民健康保険市立備前病院

▼岡山市久米南町組合立国民健康保険福渡病院

▼総合病院玉野市立玉野市民病院

▼せのお病院

▼備前市国民健康保険市立吉永病院

▼独立行政法人労働者健康安全機構吉備高原医療リハビリテーションセンター

▼瀬戸内市立瀬戸内市民病院

▼赤磐医師会病院

▼笠岡市立市民病院

▼矢掛町国民健康保険病院

▼独立行政法人国立病院機構南岡山医療センター

▼井原市立伊原市民病院

▼鏡野町国民健康保険病院

広島県 ▼北広島町豊平病院

▼国家公務員共済組合連合会吉島病院

▼広島市医師会運営・安芸市民病院

▼独立行政法人国立病院機構広島西医療センター

▼社会福祉法人恩賜財団広島県済生会 済生会呉病院

▼呉市医師会病院

▼国家公務員共済組合連合会呉共済病院忠海分院

▼日立造船健康保険組合因島総合病院

▼総合病院三原赤十字病院

▼三原市医師会病院

▼府中市民病院

▼府中北市民病院

▼総合病院庄原赤十字病院

山口県 ▼岩国市立錦中央病院

▼岩国市立美和病院

▼岩国市医療センター医師会病院

▼光市立大和総合病院

▼周南市立新南陽市民病院

▼地域医療支援病院オープンシステム徳山医師会病院

▼光市立光総合病院

▼厚生農業協同組合連合会 小郡第一総合病院

▼独立行政法人国立病院機構 山口宇部医療センター

▼美祢市立美東病院

▼美祢市立病院

▼山陽小野田市民病院

▼小野田赤十字病院

▼下関市立豊田中央病院

徳島県 ▼独立行政法人国立病院機構東徳島医療センター

▼徳島県鳴門病院

▼阿波病院

▼阿南医師会中央病院

▼海陽町国民健康保険海南病院

▼国民健康保険勝浦病院

香川県 ▼さぬき市民病院

▼独立行政法人国立病院機構高松医療センター

▼社会福祉法人恩賜財団済生会支部 香川県済生会病院

▼香川県厚生農業協同組合連合会滝宮総合病院

愛媛県 ▼西条市立周桑病院

▼独立行政法人国立病院機構 愛媛医療センター

▼鬼北町立北宇和病院

▼宇和島市立吉田病院

▼愛媛県立南宇和病院

▼宇和島市立津島病院

高知県 ▼ＪＡ高知病院

▼佐川町立高北国民健康保険病院

▼独立行政法人地域医療機能推進機構 高知西病院

▼いの町立国民健康保険仁淀病院

▼土佐市立土佐市民病院

福岡県 ▼福岡県立粕屋新光園

▼宗像医師会病院

▼嶋田病院

▼独立行政法人国立病院機構大牟田病院

▼飯塚市立病院

▼嘉麻赤十字病院

▼飯塚嘉穂病院

▼独立行政法人労働者健康安全機構総合せき損センター

▼地方独立行政法人 川崎町立病院

▼中間市立病院

▼遠賀中間医師会おんが病院

▼北九州市立総合療育センター

▼独立行政法人芦屋中央病院

佐賀県 ▼小城市民病院

▼多久市立病院

▼独立行政法人国立病院機構東佐賀病院

▼独立行政法人地域医療機能推進機構 伊万里松浦病院

▼町立太良病院

長崎県 ▼日本赤十字社長崎原爆病院

▼国民健康保険平戸市民病院

▼地方独立行政法人北松中央病院

▼平戸市立生月病院

▼市立大村市民病院

▼日本赤十字社 長崎原爆諫早病院

▼長崎県富江病院

熊本県 ▼国民健康保険 宇城市民病院

▼独立行政法人国立病院機構熊本南病院

▼小国公立病院

▼天草市立 牛深市民病院

▼一般社団法人 熊本市医師会熊本地域医療センター

▼熊本市立植木病院

▼熊本市立熊本市民病院

大分県 ▼杵築市立山香病院

▼臼杵市医師会立コスモス病院

▼竹田医師会病院

宮崎県 ▼独立行政法人地域医療機能推進機構 宮崎江南病院

▼独立行政法人国立病院機構宮崎東病院

▼五ヶ瀬町国民健康保険病院

▼日南市立中部病院

▼えびの市立病院

▼都農町国民健康保険病院

▼独立行政法人国立病院機構宮崎病院

鹿児島県 ▼済生会鹿児島病院

▼鹿児島市医師会病院

▼鹿児島厚生連病院

▼鹿児島赤十字病院

▼枕崎市立病院

▼南さつま市立坊津病院

▼肝付町立病院

▼公立種子島病院

沖縄県 なし