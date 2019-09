３日に１日は、海外にいた…「河野外交」の評価は

持ち前の突破力をもってしても、在任2年余りで目に見える成果を出せるほど、外交は簡単なものではなかったのかもしれない。 ただ、「スタンプラリー外遊」という批判には、気にするそぶりはない。 最後の会見で、みずからの大臣としての総括を聞いてみた。 「No country shall be left behind(どの国も取り残さない)の精神だ」

得意の英語で答えた。

このワーディング、国連の持続可能な開発目標「SDGs」の理念、

「No one will be left behind(誰1人取り残さない)」

をもじったフレーズだ。



就任当初にASEANの外相会合で「電話一本で外交が済むと思うな」と言われたという河野。



直接訪問することで、2国間関係を強化し、日本型支援の強みを伝える。同時に、日本政府が掲げる「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けて、国際社会での日本の存在感を高めたい。



それが、“外遊”に込めた思いの表れだろう。