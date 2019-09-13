停電復旧見通し 具体的な市町村は
東京電力は、千葉県内で続く停電について記者会見し、復旧の見通しを３つの期間にわけて発表しました。
このうち、２週間以内でおおむね復旧が見込まれるとしているのは、南部の鴨川市や南房総市、館山市、鋸南町の被害が激しい地域です。
また、18の市町村は１週間以内で復旧が見込まれるとしています。
具体的には
富津市、君津市、勝浦市、いすみ市、東金市、大網白里市、山武市、八街市、多古町、芝山町、九十九里町、白子町、長柄町、長南町、睦沢町、一宮町、大多喜町、長生村です。
具体的には
富津市、君津市、勝浦市、いすみ市、東金市、大網白里市、山武市、八街市、多古町、芝山町、九十九里町、白子町、長柄町、長南町、睦沢町、一宮町、大多喜町、長生村です。
15の市と町は３日以内でおおむね復旧が見込まれるとしています。
具体的には
千葉市、市原市、袖ケ浦市、成田市、香取市、富里市、佐倉市、匝瑳市、旭市、銚子市、茂原市、木更津市、東庄町、横芝光町、酒々井町です。
ただ山間部など復旧が困難な地域では３日以上かかるとしています。
具体的には
千葉市、市原市、袖ケ浦市、成田市、香取市、富里市、佐倉市、匝瑳市、旭市、銚子市、茂原市、木更津市、東庄町、横芝光町、酒々井町です。
ただ山間部など復旧が困難な地域では３日以上かかるとしています。