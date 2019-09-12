千葉県 34万戸余で停電 自治体別の内訳（午前６時）
東京電力によりますと、台風15号の影響で、12日午前６時時点で、千葉県ではおよそ34万3700戸が停電しています。
千葉県内の自治体別で停電しているのは、次のとおりです。
▽市原市でおよそ３万8300戸
▽南房総市でおよそ２万2000戸
▽八街市でおよそ２万1300戸
▽館山市でおよそ２万500戸
▽君津市でおよそ１万9400戸
▽鴨川市でおよそ１万7900戸
▽富津市でおよそ１万7400戸
▽山武市でおよそ１万6000戸
▽香取市でおよそ１万5900戸
▽千葉市緑区でおよそ１万5400戸
▽袖ケ浦市でおよそ１万4000戸
▽千葉市若葉区でおよそ１万800戸
▽成田市でおよそ１万700戸
▽富里市でおよそ9500戸
▽木更津市でおよそ8700戸
▽大網白里市でおよそ8600戸
▽佐倉市でおよそ8300戸など、となっています。
▽市原市でおよそ３万8300戸
▽南房総市でおよそ２万2000戸
▽八街市でおよそ２万1300戸
▽館山市でおよそ２万500戸
▽君津市でおよそ１万9400戸
▽鴨川市でおよそ１万7900戸
▽富津市でおよそ１万7400戸
▽山武市でおよそ１万6000戸
▽香取市でおよそ１万5900戸
▽千葉市緑区でおよそ１万5400戸
▽袖ケ浦市でおよそ１万4000戸
▽千葉市若葉区でおよそ１万800戸
▽成田市でおよそ１万700戸
▽富里市でおよそ9500戸
▽木更津市でおよそ8700戸
▽大網白里市でおよそ8600戸
▽佐倉市でおよそ8300戸など、となっています。