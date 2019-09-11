千葉県 約39万戸で停電（11日午後９時）
東京電力によりますと、台風15号の影響で、11日午後９時時点で、千葉県ではおよそ39万3400戸が停電しています。
千葉県内の自治体別で停電しているのは、以下のとおりです。
▽市原市でおよそ５万2400戸
▽八街市でおよそ２万9500戸
▽君津市でおよそ２万2600戸
▽南房総市でおよそ２万1900戸
▽館山市と富津市でおよそ２万500戸
▽鴨川市でおよそ１万7900戸
▽香取市でおよそ１万6900戸
▽山武市でおよそ１万6000戸
▽千葉市緑区でおよそ１万5500戸
▽袖ケ浦市でおよそ１万4500戸
▽成田市でおよそ１万4300戸
▽木更津市でおよそ１万2700戸
▽千葉市若葉区でおよそ１万1600戸
▽富里市でおよそ１万1500戸
▽大網白里市でおよそ１万300戸
▽佐倉市でおよそ8300戸
▽横芝光町でおよそ7200戸などで停電が続いています。
▽市原市でおよそ５万2400戸
▽八街市でおよそ２万9500戸
▽君津市でおよそ２万2600戸
▽南房総市でおよそ２万1900戸
▽館山市と富津市でおよそ２万500戸
▽鴨川市でおよそ１万7900戸
▽香取市でおよそ１万6900戸
▽山武市でおよそ１万6000戸
▽千葉市緑区でおよそ１万5500戸
▽袖ケ浦市でおよそ１万4500戸
▽成田市でおよそ１万4300戸
▽木更津市でおよそ１万2700戸
▽千葉市若葉区でおよそ１万1600戸
▽富里市でおよそ１万1500戸
▽大網白里市でおよそ１万300戸
▽佐倉市でおよそ8300戸
▽横芝光町でおよそ7200戸などで停電が続いています。