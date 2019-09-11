停電 自治体別の戸数 千葉・神奈川
東京電力によりますと台風15号の影響による停電は午前５時半の時点で次のとおりです。
千葉県ではおよそ46万1300戸が停電しています。
千葉県内の自治体別では、
市原市でおよそ５万5200戸、
君津市でおよそ３万7700戸、
八街市でおよそ２万9500戸、
富津市でおよそ２万6200戸、
館山市でおよそ２万4700戸、
南房総市でおよそ２万3000戸、
香取市でおよそ２万500戸、
富里市でおよそ１万8900戸、
木更津市でおよそ１万8700戸、
鴨川市でおよそ１万8100戸、
千葉市若葉区でおよそ１万7100戸、
山武市でおよそ１万6200戸、
千葉市緑区でおよそ１万5500戸、
成田市でおよそ１万5700戸、
大網白里市でおよそ１万3600戸、
旭市でおよそ１万2500戸、
佐倉市でおよそ１万2400戸、
千葉市中央区でおよそ１万900戸が停電しています。
また、神奈川県ではおよそ１万1400戸が停電しています。
神奈川内の自治体別では、
鎌倉市でおよそ7200戸、
葉山町でおよそ2200戸、
横須賀市でおよそ1800戸が停電しています。
千葉県内の自治体別では、
市原市でおよそ５万5200戸、
君津市でおよそ３万7700戸、
八街市でおよそ２万9500戸、
富津市でおよそ２万6200戸、
館山市でおよそ２万4700戸、
南房総市でおよそ２万3000戸、
香取市でおよそ２万500戸、
富里市でおよそ１万8900戸、
木更津市でおよそ１万8700戸、
鴨川市でおよそ１万8100戸、
千葉市若葉区でおよそ１万7100戸、
山武市でおよそ１万6200戸、
千葉市緑区でおよそ１万5500戸、
成田市でおよそ１万5700戸、
大網白里市でおよそ１万3600戸、
旭市でおよそ１万2500戸、
佐倉市でおよそ１万2400戸、
千葉市中央区でおよそ１万900戸が停電しています。
また、神奈川県ではおよそ１万1400戸が停電しています。
神奈川内の自治体別では、
鎌倉市でおよそ7200戸、
葉山町でおよそ2200戸、
横須賀市でおよそ1800戸が停電しています。