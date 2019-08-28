氾濫危険水位を超えている河川（正午）

佐賀県内では、 ▽高橋川が武雄市の高橋の観測所、 ▽牛津江川が小城市の牛津江の観測所、 ▽福所江が小城市の境川橋の観測所です。

福岡県内では、 ▽巨瀬川が久留米市の中央橋の観測所、 ▽山ノ井川が久留米市の十間橋の観測所、 ▽大刀洗川が久留米市の西の宮橋の観測所、 ▽沖端川がみやま市の松原橋の観測所です。

山口県

山口県内では、

▽錦川が岩国市の出合の観測所、

▽粟野川が下関市の宮迫の観測所、

▽前田川が山口市の前田橋の観測所、

▽木屋川が下関市の上大野の観測所、

▽明木川が萩市の明木の観測所、

▽厚東川が美祢市の信高橋の観測所、

▽友田川が下関市の友田の観測所、

▽仁保川が山口市の御堀橋の観測所です。