氾濫危険水位を超えている河川（午前10時現在）
国土交通省などのデータによりますと、午前10時現在、氾濫危険水位を超えているのは次の川です。
佐賀県
佐賀県内では、
▽牛津川が多久市の妙見橋の観測所と
小城市の砥川大橋の観測所、
▽高橋川が武雄市の高橋の観測所、
▽牛津江川が小城市の牛津江の観測所、
▽福所江が小城市の境川橋の観測所です。
▽牛津川が多久市の妙見橋の観測所と
小城市の砥川大橋の観測所、
▽高橋川が武雄市の高橋の観測所、
▽牛津江川が小城市の牛津江の観測所、
▽福所江が小城市の境川橋の観測所です。
福岡県
福岡県内では、
▽金丸川が久留米市の飯ヶ口橋の観測所、
▽巨瀬川が久留米市の中央橋の観測所、
▽広川が広川町の知徳橋の観測所です。
▽山ノ井川が久留米市の十間橋の観測所、
▽大刀洗川が久留米市の西の宮橋の観測所、
▽矢部川が柳川市の浦島橋の観測所、
▽沖端川がみやま市の松原橋の観測所と、
柳川市の新村橋の観測所です。
▽金丸川が久留米市の飯ヶ口橋の観測所、
▽巨瀬川が久留米市の中央橋の観測所、
▽広川が広川町の知徳橋の観測所です。
▽山ノ井川が久留米市の十間橋の観測所、
▽大刀洗川が久留米市の西の宮橋の観測所、
▽矢部川が柳川市の浦島橋の観測所、
▽沖端川がみやま市の松原橋の観測所と、
柳川市の新村橋の観測所です。
山口県
山口県内では、
▽錦川が岩国市の出合の観測所、
▽粟野川が下関市の宮迫の観測所、
▽原中川が萩市の原中川の観測所、
▽前田川が山口市の前田橋の観測所、
▽木屋川が下関市の上大野の観測所です。
▽錦川が岩国市の出合の観測所、
▽粟野川が下関市の宮迫の観測所、
▽原中川が萩市の原中川の観測所、
▽前田川が山口市の前田橋の観測所、
▽木屋川が下関市の上大野の観測所です。