氾濫危険水位を超えている河川（午前10時現在）

佐賀県 佐賀県内では、

▽牛津川が多久市の妙見橋の観測所と

小城市の砥川大橋の観測所、

▽高橋川が武雄市の高橋の観測所、

▽牛津江川が小城市の牛津江の観測所、

▽福所江が小城市の境川橋の観測所です。

福岡県 福岡県内では、

▽金丸川が久留米市の飯ヶ口橋の観測所、

▽巨瀬川が久留米市の中央橋の観測所、

▽広川が広川町の知徳橋の観測所です。

▽山ノ井川が久留米市の十間橋の観測所、

▽大刀洗川が久留米市の西の宮橋の観測所、

▽矢部川が柳川市の浦島橋の観測所、

▽沖端川がみやま市の松原橋の観測所と、

柳川市の新村橋の観測所です。