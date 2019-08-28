氾濫危険水位を超えた河川（午前７時現在）

佐賀県

佐賀県内では、

▽牛津川が多久市東多久町の妙見橋の観測所と、小城市牛津町の砥川大橋の観測所

▽有田川が有田町黒川の仏の原の観測所と伊万里市二里町の長井手の観測所、それに有田町大野の菅野橋の観測所

▽松浦川が武雄市武内町の武内の観測所

▽高橋川が武雄市朝日町の高橋の観測所、

▽晴気川が小城市小城町の船田橋の観測所

▽牛津江川が小城市牛津町の牛津江の観測所

▽寒水川がみやき町中津隈の中津隈８号橋の観測所

▽武雄川が武雄市武雄町の杉橋の観測所

▽六角川が武雄市橘町の潮見橋の観測所と、武雄市北方町新橋の観測所

▽福所江が小城市牛津町の境川橋の観測所と、佐賀市久保田町の三丁井樋内の観測所

▽通瀬川がみやき町東尾小原橋の観測所

▽松浦川の武雄市武内町川西橋の観測所です。