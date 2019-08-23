枝野代表と野田代表が会派合流向け会談 国民民主含め協議へ

国会での会派をめぐり立憲民主党の枝野代表と衆議院の会派「社会保障を立て直す国民会議」の代表を務める野田前総理大臣が会談し、国民民主党も含めて合流に向けた協議に入ることを確認しました。

立憲民主党の枝野代表と国民民主党の玉木代表は、今週20日の党首会談で、衆・参両院で会派を合流することで合意したほか、22日、野田前総理大臣が代表を務める衆議院の会派「社会保障を立て直す国民会議」も合流に向けて両党と協議することを決めました。



これを受けて枝野氏と野田氏が23日、国会内で会談し、国民民主党も含めて合流に向けた協議に入ることを確認しました。



今後、「会派運営協議会」を設置し会派の意思決定の手続きや運営方法などの具体的な検討を始めることにしています。