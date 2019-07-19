人間国宝 講談師の神田松鯉さんなど新たに７人認定へ
伝統的な芸能分野で高い技術を持つ重要無形文化財の保持者、いわゆる人間国宝に講談師の神田松鯉さんなど合わせて７人が新たに認定されることになりました。
これは19日、文化庁の文化審議会が柴山文部科学大臣に答申しました。
新たに人間国宝に認定されるのは
▽歌舞伎音楽竹本の竹本葵太夫さん、本名、柳瀬信吾さん、58歳。
▽人形浄瑠璃文楽太夫の豊竹咲太夫さん、本名、生田陽三さん、75歳。
▽歌舞伎脇役の片岡秀太郎さん、本名、片岡彦人さん、77歳。
▽長唄三味線の杵屋勝国さん、本名、牟田口照國さん、74歳。
▽長唄鳴物の藤舎名生さん、本名、中川勳さん、78歳。
▽琉球古典音楽の中村一雄さん、73歳。
▽講談の神田松鯉さん、本名、渡邉孝夫さん、76歳の合わせて７人です。
新たに人間国宝に認定されるのは
▽歌舞伎音楽竹本の竹本葵太夫さん、本名、柳瀬信吾さん、58歳。
▽人形浄瑠璃文楽太夫の豊竹咲太夫さん、本名、生田陽三さん、75歳。
▽歌舞伎脇役の片岡秀太郎さん、本名、片岡彦人さん、77歳。
▽長唄三味線の杵屋勝国さん、本名、牟田口照國さん、74歳。
▽長唄鳴物の藤舎名生さん、本名、中川勳さん、78歳。
▽琉球古典音楽の中村一雄さん、73歳。
▽講談の神田松鯉さん、本名、渡邉孝夫さん、76歳の合わせて７人です。
人間国宝の認定は合わせて116人となり、技の向上や後継者の育成のため、毎年、国から200万円の助成金が交付されます。