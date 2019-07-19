人間国宝 講談師の神田松鯉さんなど新たに７人認定へ

これは19日、文化庁の文化審議会が柴山文部科学大臣に答申しました。



新たに人間国宝に認定されるのは

▽歌舞伎音楽竹本の竹本葵太夫さん、本名、柳瀬信吾さん、58歳。

▽人形浄瑠璃文楽太夫の豊竹咲太夫さん、本名、生田陽三さん、75歳。

▽歌舞伎脇役の片岡秀太郎さん、本名、片岡彦人さん、77歳。

▽長唄三味線の杵屋勝国さん、本名、牟田口照國さん、74歳。

▽長唄鳴物の藤舎名生さん、本名、中川勳さん、78歳。

▽琉球古典音楽の中村一雄さん、73歳。

▽講談の神田松鯉さん、本名、渡邉孝夫さん、76歳の合わせて７人です。