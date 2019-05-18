大相撲夏場所 鶴竜と栃ノ心がともに７連勝
大相撲夏場所は７日目。横綱 鶴竜と大関復帰を目指す栃ノ心は、18日もそろって勝って初日から７連勝としました。
中入り後の勝敗です。
千代翔馬に石浦は、石浦が下手ひねり。
照強に炎鵬は、照強が裾払いで勝ちました。炎鵬は２敗目です。
徳勝龍に大翔鵬は、大翔鵬がはたき込み。
琴恵光に佐田の海は、琴恵光が押し出し。
松鳳山に千代丸は、松鳳山が寄り切り。
矢後に阿武咲は、阿武咲が突き落とし。
輝に志摩ノ海は、志摩ノ海が押し出し。
栃煌山に友風は、栃煌山がはたき込み。
正代に錦木は、錦木が小手投げ。
朝乃山に嘉風は、朝乃山が押し出しで勝って６勝１敗です。
魁聖に竜電は、竜電がはたき込み。
妙義龍に明生は、明生が押し出し。
隠岐の海に宝富士は、隠岐の海が突き落とし。
遠藤に阿炎は、阿炎が押し出し。
碧山に御嶽海は、御嶽海が押し出し。
琴奨菊に栃ノ心は、栃ノ心が寄り切りで勝ちました。
今場所10勝で大関に復帰できる栃ノ心は、初日から７連勝です。
逸ノ城に北勝富士は、北勝富士が押し出し。
大関 豪栄道に玉鷲は、豪栄道が押し出し。
大栄翔に大関 高安は、高安が押し出し。
千代大龍に横綱 鶴竜は、鶴竜が寄り切りで勝って初日から７連勝です。
千代翔馬に石浦は、石浦が下手ひねり。
照強に炎鵬は、照強が裾払いで勝ちました。炎鵬は２敗目です。
徳勝龍に大翔鵬は、大翔鵬がはたき込み。
琴恵光に佐田の海は、琴恵光が押し出し。
松鳳山に千代丸は、松鳳山が寄り切り。
矢後に阿武咲は、阿武咲が突き落とし。
輝に志摩ノ海は、志摩ノ海が押し出し。
栃煌山に友風は、栃煌山がはたき込み。
正代に錦木は、錦木が小手投げ。
朝乃山に嘉風は、朝乃山が押し出しで勝って６勝１敗です。
魁聖に竜電は、竜電がはたき込み。
妙義龍に明生は、明生が押し出し。
隠岐の海に宝富士は、隠岐の海が突き落とし。
遠藤に阿炎は、阿炎が押し出し。
碧山に御嶽海は、御嶽海が押し出し。
琴奨菊に栃ノ心は、栃ノ心が寄り切りで勝ちました。
今場所10勝で大関に復帰できる栃ノ心は、初日から７連勝です。
逸ノ城に北勝富士は、北勝富士が押し出し。
大関 豪栄道に玉鷲は、豪栄道が押し出し。
大栄翔に大関 高安は、高安が押し出し。
千代大龍に横綱 鶴竜は、鶴竜が寄り切りで勝って初日から７連勝です。