大相撲夏場所 鶴竜と栃ノ心がともに７連勝

中入り後の勝敗です。



千代翔馬に石浦は、石浦が下手ひねり。



照強に炎鵬は、照強が裾払いで勝ちました。炎鵬は２敗目です。



徳勝龍に大翔鵬は、大翔鵬がはたき込み。



琴恵光に佐田の海は、琴恵光が押し出し。



松鳳山に千代丸は、松鳳山が寄り切り。



矢後に阿武咲は、阿武咲が突き落とし。



輝に志摩ノ海は、志摩ノ海が押し出し。



栃煌山に友風は、栃煌山がはたき込み。



正代に錦木は、錦木が小手投げ。



朝乃山に嘉風は、朝乃山が押し出しで勝って６勝１敗です。



魁聖に竜電は、竜電がはたき込み。



妙義龍に明生は、明生が押し出し。



隠岐の海に宝富士は、隠岐の海が突き落とし。



遠藤に阿炎は、阿炎が押し出し。



碧山に御嶽海は、御嶽海が押し出し。



琴奨菊に栃ノ心は、栃ノ心が寄り切りで勝ちました。

今場所10勝で大関に復帰できる栃ノ心は、初日から７連勝です。



逸ノ城に北勝富士は、北勝富士が押し出し。



大関 豪栄道に玉鷲は、豪栄道が押し出し。



大栄翔に大関 高安は、高安が押し出し。



千代大龍に横綱 鶴竜は、鶴竜が寄り切りで勝って初日から７連勝です。