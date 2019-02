米音楽チャート アリアナ・グランデさんの新曲が１～３位独占

20日付けのアメリカの音楽チャート「ビルボード」のシングル部門で、人気歌手アリアナ・グランデさんの新曲、「7 rings」、「break up with your girlfriend,i’m bored」、「thank u,next」の3曲が1位から3位までを独占しました。



「ビルボード」によりますと、これは1964年にイギリスを代表する人気ロック・グループ、ビートルズが達成して以来、55年ぶりの快挙だということです。



これを受けて、グランデさんはインスタグラムに「ビートルズ以来の記録ってものすごいことだよね。みんな愛してる。すべてのことにありがとう」と投稿し、ファンからは「おめでとう!」「すごいね」とか、「歴史を作った」などと称賛するコメントが寄せられています。



グランデさんのインスタグラムのフォロワーは1億4000万人を超えていて、その卓越した歌唱力や華やかなファッションに世界中の若者の関心が集まっています。