衆院も常任委員長などの人事決まる

▽内閣委員長に自民党の牧原秀樹氏、 ▽総務委員長に公明党の江田康幸氏、 ▽法務委員長に自民党の葉梨康弘氏、 ▽外務委員長に自民党の若宮健嗣氏、 ▽財務金融委員長に自民党の坂井学氏、 ▽文部科学委員長に自民党の亀岡偉民氏、 ▽厚生労働委員長に自民党の冨岡勉氏、 ▽農林水産委員長に自民党の武藤容治氏、 ▽経済産業委員長に公明党の赤羽一嘉氏、 ▽国土交通委員長に自民党の谷公一氏、 ▽環境委員長に自民党の秋葉賢也氏、 ▽安全保障委員長に自民党の岸信夫氏、 ▽国家基本政策委員長に自民党の佐藤勉氏。佐藤氏は再任です。 ▽予算委員長に自民党の野田聖子氏、 ▽決算行政監視委員長に立憲民主党の海江田万里氏、 ▽議院運営委員長に自民党の高市早苗氏、 ▽懲罰委員長に国民民主党の篠原孝氏がそれぞれ就任しました。篠原氏は再任です。

常任委員長 ▽内閣委員長に自民党の牧原秀樹氏、

▽総務委員長に公明党の江田康幸氏、

▽法務委員長に自民党の葉梨康弘氏、

▽外務委員長に自民党の若宮健嗣氏、

▽財務金融委員長に自民党の坂井学氏、

▽文部科学委員長に自民党の亀岡偉民氏、

▽厚生労働委員長に自民党の冨岡勉氏、

▽農林水産委員長に自民党の武藤容治氏、

▽経済産業委員長に公明党の赤羽一嘉氏、

▽国土交通委員長に自民党の谷公一氏、

▽環境委員長に自民党の秋葉賢也氏、

▽安全保障委員長に自民党の岸信夫氏、

▽国家基本政策委員長に自民党の佐藤勉氏。佐藤氏は再任です。

▽予算委員長に自民党の野田聖子氏、

▽決算行政監視委員長に立憲民主党の海江田万里氏、

▽議院運営委員長に自民党の高市早苗氏、

▽懲罰委員長に国民民主党の篠原孝氏がそれぞれ就任しました。篠原氏は再任です。

特別委員長 ▽災害対策特別委員長に自民党の望月義夫氏が再任。

▽政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長に自民党の山口俊一氏、

▽沖縄及び北方問題に関する特別委員長に立憲民主党の末松義規氏、

▽北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員長に自民党の山口壯氏、

▽消費者問題に関する特別委員長に自民党の土屋品子氏、

▽科学技術・イノベーション推進特別委員長に国民民主党の古本伸一郎氏。古本氏は再任です。

▽東日本大震災復興特別委員長に自民党の古川禎久氏、

▽原子力問題調査特別委員長に、自民党の高木毅氏。高木氏は再任です。

▽地方創生に関する特別委員長に自民党の松野博一氏が就任しました。