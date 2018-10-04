臨時閣議 政務官27人決まる 女性は１人
第４次安倍改造内閣の発足に伴い、政府は４日の臨時閣議で政務官の人事を決定しました。政務官に決まったのは、自民党から23人、公明党から３人、無所属の参議院議員で自民党会派に所属する１人の合わせて27人です。このうち女性は１人です。
▼内閣府政務官
▽長尾敬氏
▽参議院議員の舞立昇治氏
▽安藤裕氏（復興政務官 兼務）
▼総務政務官
▽大西英男氏
▽公明党の国重徹氏
▽参議院議員の古賀友一郎氏（内閣府政務官 兼務）
▼法務政務官
▽門山宏哲氏
▼外務政務官
▽鈴木憲和氏
▽辻清人氏
▽山田賢司氏
▼財務政務官
▽公明党の伊佐進一氏
▽無所属の参議院議員で自民党会派に所属する渡辺美知太郎氏
▼文部科学政務官
▽中村裕之氏
▽白須賀貴樹氏（内閣府政務官と復興政務官 兼務）
▼厚生労働政務官
▽上野宏史氏
▽新谷正義氏
▼農林水産政務官
▽公明党の濱村進氏
▽参議院議員の高野光二郎氏
▼経済産業政務官
▽参議院議員の滝波宏文氏
▽石川昭政氏（内閣府政務官と復興政務官 兼務）
▼国土交通政務官
▽工藤彰三氏
▽田中英之氏
▽参議院議員の阿達雅志氏（内閣府政務官 兼務）
▼環境政務官
▽勝俣孝明氏
▽菅家一郎氏（内閣府政務官 兼務）
▼防衛政務官
▽鈴木貴子氏
▽参議院議員の山田宏氏（内閣府政務官 兼務）
政務官に決まったのは、以上の27人です。
▽長尾敬氏
▽参議院議員の舞立昇治氏
▽安藤裕氏（復興政務官 兼務）
▼総務政務官
▽大西英男氏
▽公明党の国重徹氏
▽参議院議員の古賀友一郎氏（内閣府政務官 兼務）
▼法務政務官
▽門山宏哲氏
▼外務政務官
▽鈴木憲和氏
▽辻清人氏
▽山田賢司氏
▼財務政務官
▽公明党の伊佐進一氏
▽無所属の参議院議員で自民党会派に所属する渡辺美知太郎氏
▼文部科学政務官
▽中村裕之氏
▽白須賀貴樹氏（内閣府政務官と復興政務官 兼務）
▼厚生労働政務官
▽上野宏史氏
▽新谷正義氏
▼農林水産政務官
▽公明党の濱村進氏
▽参議院議員の高野光二郎氏
▼経済産業政務官
▽参議院議員の滝波宏文氏
▽石川昭政氏（内閣府政務官と復興政務官 兼務）
▼国土交通政務官
▽工藤彰三氏
▽田中英之氏
▽参議院議員の阿達雅志氏（内閣府政務官 兼務）
▼環境政務官
▽勝俣孝明氏
▽菅家一郎氏（内閣府政務官 兼務）
▼防衛政務官
▽鈴木貴子氏
▽参議院議員の山田宏氏（内閣府政務官 兼務）
政務官に決まったのは、以上の27人です。