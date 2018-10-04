臨時閣議 政務官27人決まる 女性は１人 13時13分

第４次安倍改造内閣の発足に伴い、政府は４日の臨時閣議で政務官の人事を決定しました。政務官に決まったのは、自民党から23人、公明党から３人、無所属の参議院議員で自民党会派に所属する１人の合わせて27人です。このうち女性は１人です。

▼内閣府政務官

▽長尾敬氏

▽参議院議員の舞立昇治氏

▽安藤裕氏（復興政務官 兼務）



▼総務政務官

▽大西英男氏

▽公明党の国重徹氏

▽参議院議員の古賀友一郎氏（内閣府政務官 兼務）



▼法務政務官

▽門山宏哲氏



▼外務政務官

▽鈴木憲和氏

▽辻清人氏

▽山田賢司氏



▼財務政務官

▽公明党の伊佐進一氏

▽無所属の参議院議員で自民党会派に所属する渡辺美知太郎氏



▼文部科学政務官

▽中村裕之氏

▽白須賀貴樹氏（内閣府政務官と復興政務官 兼務）



▼厚生労働政務官

▽上野宏史氏

▽新谷正義氏



▼農林水産政務官

▽公明党の濱村進氏

▽参議院議員の高野光二郎氏



▼経済産業政務官

▽参議院議員の滝波宏文氏

▽石川昭政氏（内閣府政務官と復興政務官 兼務）



▼国土交通政務官

▽工藤彰三氏

▽田中英之氏

▽参議院議員の阿達雅志氏（内閣府政務官 兼務）



▼環境政務官

▽勝俣孝明氏

▽菅家一郎氏（内閣府政務官 兼務）



▼防衛政務官

▽鈴木貴子氏

▽参議院議員の山田宏氏（内閣府政務官 兼務）



政務官に決まったのは、以上の27人です。