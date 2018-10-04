副大臣25人決まる 女性５人 留任４人 13時09分

第４次安倍改造内閣の発足に伴い、政府は４日の臨時閣議で副大臣の人事を決定しました。副大臣に決まったのは、自民党から22人、公明党から３人の合わせて25人です。このうち女性は５人で、留任は４人です。

▼復興副大臣

▽橘慶一郎氏

▽公明党の参議院議員、浜田昌良氏、留任



▼内閣府副大臣

▽左藤章氏

▽田中良生氏、留任

▽中根一幸氏



▼総務副大臣

▽鈴木淳司氏

▽佐藤ゆかり氏（内閣府副大臣 兼務）



▼法務副大臣

▽平口洋氏



▼外務副大臣

▽阿部俊子氏

▽参議院議員の佐藤正久氏、留任



▼財務副大臣

▽上野賢一郎氏、留任

▽鈴木馨祐氏



▼文部科学副大臣

▽永岡桂子氏

▽公明党の浮島智子氏（内閣府副大臣 兼務）



▼厚生労働副大臣

▽公明党の大口善徳氏

▽参議院議員の高階恵美子氏



▼農林水産副大臣

▽小里泰弘氏

▽高鳥修一氏



▼経済産業副大臣

▽関芳弘氏

▽参議院議員の磯崎仁彦氏（内閣府副大臣 兼務）



▼国土交通副大臣

▽大塚高司氏

▽参議院議員の塚田一郎氏（内閣府副大臣と復興副大臣 兼務）



▼環境副大臣

▽城内実氏

▽秋元司氏（内閣府副大臣 兼務）



▼防衛副大臣

▽原田憲治氏（内閣府副大臣 兼務）



以上の25人です。

副大臣の人事は、午前の認証式をへて正式に決まりました。