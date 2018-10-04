副大臣25人決まる 女性５人 留任４人
第４次安倍改造内閣の発足に伴い、政府は４日の臨時閣議で副大臣の人事を決定しました。副大臣に決まったのは、自民党から22人、公明党から３人の合わせて25人です。このうち女性は５人で、留任は４人です。
▼復興副大臣
▽橘慶一郎氏
▽公明党の参議院議員、浜田昌良氏、留任
▼内閣府副大臣
▽左藤章氏
▽田中良生氏、留任
▽中根一幸氏
▼総務副大臣
▽鈴木淳司氏
▽佐藤ゆかり氏（内閣府副大臣 兼務）
▼法務副大臣
▽平口洋氏
▼外務副大臣
▽阿部俊子氏
▽参議院議員の佐藤正久氏、留任
▼財務副大臣
▽上野賢一郎氏、留任
▽鈴木馨祐氏
▼文部科学副大臣
▽永岡桂子氏
▽公明党の浮島智子氏（内閣府副大臣 兼務）
▼厚生労働副大臣
▽公明党の大口善徳氏
▽参議院議員の高階恵美子氏
▼農林水産副大臣
▽小里泰弘氏
▽高鳥修一氏
▼経済産業副大臣
▽関芳弘氏
▽参議院議員の磯崎仁彦氏（内閣府副大臣 兼務）
▼国土交通副大臣
▽大塚高司氏
▽参議院議員の塚田一郎氏（内閣府副大臣と復興副大臣 兼務）
▼環境副大臣
▽城内実氏
▽秋元司氏（内閣府副大臣 兼務）
▼防衛副大臣
▽原田憲治氏（内閣府副大臣 兼務）
以上の25人です。
副大臣の人事は、午前の認証式をへて正式に決まりました。
▽橘慶一郎氏
▽公明党の参議院議員、浜田昌良氏、留任
▼内閣府副大臣
▽左藤章氏
▽田中良生氏、留任
▽中根一幸氏
▼総務副大臣
▽鈴木淳司氏
▽佐藤ゆかり氏（内閣府副大臣 兼務）
▼法務副大臣
▽平口洋氏
▼外務副大臣
▽阿部俊子氏
▽参議院議員の佐藤正久氏、留任
▼財務副大臣
▽上野賢一郎氏、留任
▽鈴木馨祐氏
▼文部科学副大臣
▽永岡桂子氏
▽公明党の浮島智子氏（内閣府副大臣 兼務）
▼厚生労働副大臣
▽公明党の大口善徳氏
▽参議院議員の高階恵美子氏
▼農林水産副大臣
▽小里泰弘氏
▽高鳥修一氏
▼経済産業副大臣
▽関芳弘氏
▽参議院議員の磯崎仁彦氏（内閣府副大臣 兼務）
▼国土交通副大臣
▽大塚高司氏
▽参議院議員の塚田一郎氏（内閣府副大臣と復興副大臣 兼務）
▼環境副大臣
▽城内実氏
▽秋元司氏（内閣府副大臣 兼務）
▼防衛副大臣
▽原田憲治氏（内閣府副大臣 兼務）
以上の25人です。
副大臣の人事は、午前の認証式をへて正式に決まりました。