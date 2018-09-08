携帯電話 きょうも充電支援サービス（ＮＴＴドコモ）

大手携帯各社などは、それぞれの店舗や公共施設などに、無料の充電器を設置していて、契約している会社に関わりなく、店舗の営業時間中や、施設が開いている時間帯に誰でも利用することができます。

▼ＮＴＴドコモは合わせて92の店舗や役場などに設置します。



札幌市中央区の

▽札幌市役所

▽中央区役所

▽ドコモ北海道ビル

▽ドコモショップ札幌店

▽ドコモショップ中島公園店

▽ドコモショップ円山店

▽ドコモショップススキノ十字街店

▽ドコモショップ南大通店

▽ドコモショップ石山通店

▽ドコモショップ桑園店

札幌市豊平区の

▽ドコモ月寒ビル

▽ドコモショップ西岡店

▽ドコモショップ南平岸店

札幌市東区の

▽ドコモショップ苗穂店

▽ドコモショップ栄町店

▽ドコモショップ伏古店

札幌市南区の

▽ドコモショップ藤野店

▽ドコモショップ真駒内川沿店

札幌市西区の

▽ドコモショップ札幌八軒店

▽ドコモショップ西町店

札幌市北区の

▽ドコモショップ新琴似店

▽ドコモショップ篠路店

▽ドコモショップ麻生店

▽ドコモショップ札幌北大通り店

札幌市手稲区の

▽ドコモショップ手稲店

▽ドコモショップ星置店

札幌市白石区の▽ドコモショップ南郷店

札幌市厚別区の

▽ドコモショップ厚別西店

▽ドコモショップ新札幌店

札幌市清田区の▽ドコモショップ美しが丘店

旭川市の

▽ドコモＣＳ北海道旭川支店

▽ドコモショップ旭川永山店

▽ドコモショップ旭川東光店

▽ドコモショップツインハープ旭神店

▽ドコモショップ旭川大雪通店

▽ドコモショップ旭川中央店

▽ドコモショップあさひまち店

▽ドコモショップ旭川店

▽ドコモショップ旭川環状通東光店

小樽市の

▽ドコモショップウイングベイ小樽店

▽ドコモショップ花園店

▽ドコモショップ函館若松店

▽ドコモショップ美原店

函館市の

▽函館市役所の本庁舎正面玄関前

▽函館市役所の市環境部４階大会議室

▽ドコモショップ函館店

▽ドコモショップ函館本通店

帯広市の

▽ドコモショップ帯広競馬場通り店

▽鉄南コミュニティセンター

▽啓北コミュニティセンター

釧路市の

▽ドコモショップ釧路店

▽ドコモショップ星が浦店

▽ドコモショップ釧路光和店

▽ドコモショップ日専連釧路店

北見市の

▽北見芸術文化ホール

▽ドコモショップオホーツク店

▽ドコモショップオホーツク東店

▽ドコモショップ端野店

▽ドコモショップ日専連ＮｉＣＣ店

網走市の

▽ドコモショップオホーツク網走店

▽ドコモショップオホーツク美幌店

苫小牧市の

▽苫小牧市役所

▽ドコモショップ苫小牧明野新町店

▽ドコモショップ苫小牧店

岩見沢市の

▽ドコモショップ岩見沢店

▽ドコモショップ空知店

江別市の▽ドコモショップ江別店

芦別市の▽ドコモショップ芦別店

留萌市の▽ドコモショップ留萌店

富良野市の▽ドコモショップ富良野店

名寄市の▽ドコモショップ名寄店

深川市の▽ドコモショップ深川店

士別市の▽ドコモショップ士別店

稚内市の

▽ドコモショップ稚内店

▽ドコモショップ稚内大黒店

北斗市の▽ドコモショップ北斗店

伊達市の▽ドコモショップ伊達店

恵庭市の▽ドコモショップフレスポ恵み野店

滝川市の▽滝川市役所

洞爺湖町の▽洞爺湖町コミュニティセンター

厚真町の▽厚真町役場

倶知安町の▽ドコモショップようてい店

栗山町の▽ドコモショップ栗山店

余市町の▽ドコモショップ余市店

江差町の▽ドコモショップ江差店

弟子屈町の▽ドコモショップ弟子屈店

芽室町の▽ドコモショップ芽室店

池田町の▽ドコモショップ池田店

大樹町の▽ドコモショップ大樹店

遠軽町の▽ドコモショップオホーツク遠軽店

浦河町の▽ドコモショップ浦河店

東川町の▽東川町給水場

音更町の▽ドコモショップ音更木野店

斜里町の▽ドコモショップ斜里町店

美瑛町の▽美瑛町役場です。