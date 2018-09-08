携帯電話 きょうも充電支援サービス（ＮＴＴドコモ）
大手携帯各社などは、それぞれの店舗や公共施設などに、無料の充電器を設置していて、契約している会社に関わりなく、店舗の営業時間中や、施設が開いている時間帯に誰でも利用することができます。
▼ＮＴＴドコモは合わせて92の店舗や役場などに設置します。
札幌市中央区の
▽札幌市役所
▽中央区役所
▽ドコモ北海道ビル
▽ドコモショップ札幌店
▽ドコモショップ中島公園店
▽ドコモショップ円山店
▽ドコモショップススキノ十字街店
▽ドコモショップ南大通店
▽ドコモショップ石山通店
▽ドコモショップ桑園店
札幌市豊平区の
▽ドコモ月寒ビル
▽ドコモショップ西岡店
▽ドコモショップ南平岸店
札幌市東区の
▽ドコモショップ苗穂店
▽ドコモショップ栄町店
▽ドコモショップ伏古店
札幌市南区の
▽ドコモショップ藤野店
▽ドコモショップ真駒内川沿店
札幌市西区の
▽ドコモショップ札幌八軒店
▽ドコモショップ西町店
札幌市北区の
▽ドコモショップ新琴似店
▽ドコモショップ篠路店
▽ドコモショップ麻生店
▽ドコモショップ札幌北大通り店
札幌市手稲区の
▽ドコモショップ手稲店
▽ドコモショップ星置店
札幌市白石区の▽ドコモショップ南郷店
札幌市厚別区の
▽ドコモショップ厚別西店
▽ドコモショップ新札幌店
札幌市清田区の▽ドコモショップ美しが丘店
旭川市の
▽ドコモＣＳ北海道旭川支店
▽ドコモショップ旭川永山店
▽ドコモショップ旭川東光店
▽ドコモショップツインハープ旭神店
▽ドコモショップ旭川大雪通店
▽ドコモショップ旭川中央店
▽ドコモショップあさひまち店
▽ドコモショップ旭川店
▽ドコモショップ旭川環状通東光店
小樽市の
▽ドコモショップウイングベイ小樽店
▽ドコモショップ花園店
▽ドコモショップ函館若松店
▽ドコモショップ美原店
函館市の
▽函館市役所の本庁舎正面玄関前
▽函館市役所の市環境部４階大会議室
▽ドコモショップ函館店
▽ドコモショップ函館本通店
帯広市の
▽ドコモショップ帯広競馬場通り店
▽鉄南コミュニティセンター
▽啓北コミュニティセンター
釧路市の
▽ドコモショップ釧路店
▽ドコモショップ星が浦店
▽ドコモショップ釧路光和店
▽ドコモショップ日専連釧路店
北見市の
▽北見芸術文化ホール
▽ドコモショップオホーツク店
▽ドコモショップオホーツク東店
▽ドコモショップ端野店
▽ドコモショップ日専連ＮｉＣＣ店
網走市の
▽ドコモショップオホーツク網走店
▽ドコモショップオホーツク美幌店
苫小牧市の
▽苫小牧市役所
▽ドコモショップ苫小牧明野新町店
▽ドコモショップ苫小牧店
岩見沢市の
▽ドコモショップ岩見沢店
▽ドコモショップ空知店
江別市の▽ドコモショップ江別店
芦別市の▽ドコモショップ芦別店
留萌市の▽ドコモショップ留萌店
富良野市の▽ドコモショップ富良野店
名寄市の▽ドコモショップ名寄店
深川市の▽ドコモショップ深川店
士別市の▽ドコモショップ士別店
稚内市の
▽ドコモショップ稚内店
▽ドコモショップ稚内大黒店
北斗市の▽ドコモショップ北斗店
伊達市の▽ドコモショップ伊達店
恵庭市の▽ドコモショップフレスポ恵み野店
滝川市の▽滝川市役所
洞爺湖町の▽洞爺湖町コミュニティセンター
厚真町の▽厚真町役場
倶知安町の▽ドコモショップようてい店
栗山町の▽ドコモショップ栗山店
余市町の▽ドコモショップ余市店
江差町の▽ドコモショップ江差店
弟子屈町の▽ドコモショップ弟子屈店
芽室町の▽ドコモショップ芽室店
池田町の▽ドコモショップ池田店
大樹町の▽ドコモショップ大樹店
遠軽町の▽ドコモショップオホーツク遠軽店
浦河町の▽ドコモショップ浦河店
東川町の▽東川町給水場
音更町の▽ドコモショップ音更木野店
斜里町の▽ドコモショップ斜里町店
美瑛町の▽美瑛町役場です。
札幌市中央区の
▽札幌市役所
▽中央区役所
▽ドコモ北海道ビル
▽ドコモショップ札幌店
▽ドコモショップ中島公園店
▽ドコモショップ円山店
▽ドコモショップススキノ十字街店
▽ドコモショップ南大通店
▽ドコモショップ石山通店
▽ドコモショップ桑園店
札幌市豊平区の
▽ドコモ月寒ビル
▽ドコモショップ西岡店
▽ドコモショップ南平岸店
札幌市東区の
▽ドコモショップ苗穂店
▽ドコモショップ栄町店
▽ドコモショップ伏古店
札幌市南区の
▽ドコモショップ藤野店
▽ドコモショップ真駒内川沿店
札幌市西区の
▽ドコモショップ札幌八軒店
▽ドコモショップ西町店
札幌市北区の
▽ドコモショップ新琴似店
▽ドコモショップ篠路店
▽ドコモショップ麻生店
▽ドコモショップ札幌北大通り店
札幌市手稲区の
▽ドコモショップ手稲店
▽ドコモショップ星置店
札幌市白石区の▽ドコモショップ南郷店
札幌市厚別区の
▽ドコモショップ厚別西店
▽ドコモショップ新札幌店
札幌市清田区の▽ドコモショップ美しが丘店
旭川市の
▽ドコモＣＳ北海道旭川支店
▽ドコモショップ旭川永山店
▽ドコモショップ旭川東光店
▽ドコモショップツインハープ旭神店
▽ドコモショップ旭川大雪通店
▽ドコモショップ旭川中央店
▽ドコモショップあさひまち店
▽ドコモショップ旭川店
▽ドコモショップ旭川環状通東光店
小樽市の
▽ドコモショップウイングベイ小樽店
▽ドコモショップ花園店
▽ドコモショップ函館若松店
▽ドコモショップ美原店
函館市の
▽函館市役所の本庁舎正面玄関前
▽函館市役所の市環境部４階大会議室
▽ドコモショップ函館店
▽ドコモショップ函館本通店
帯広市の
▽ドコモショップ帯広競馬場通り店
▽鉄南コミュニティセンター
▽啓北コミュニティセンター
釧路市の
▽ドコモショップ釧路店
▽ドコモショップ星が浦店
▽ドコモショップ釧路光和店
▽ドコモショップ日専連釧路店
北見市の
▽北見芸術文化ホール
▽ドコモショップオホーツク店
▽ドコモショップオホーツク東店
▽ドコモショップ端野店
▽ドコモショップ日専連ＮｉＣＣ店
網走市の
▽ドコモショップオホーツク網走店
▽ドコモショップオホーツク美幌店
苫小牧市の
▽苫小牧市役所
▽ドコモショップ苫小牧明野新町店
▽ドコモショップ苫小牧店
岩見沢市の
▽ドコモショップ岩見沢店
▽ドコモショップ空知店
江別市の▽ドコモショップ江別店
芦別市の▽ドコモショップ芦別店
留萌市の▽ドコモショップ留萌店
富良野市の▽ドコモショップ富良野店
名寄市の▽ドコモショップ名寄店
深川市の▽ドコモショップ深川店
士別市の▽ドコモショップ士別店
稚内市の
▽ドコモショップ稚内店
▽ドコモショップ稚内大黒店
北斗市の▽ドコモショップ北斗店
伊達市の▽ドコモショップ伊達店
恵庭市の▽ドコモショップフレスポ恵み野店
滝川市の▽滝川市役所
洞爺湖町の▽洞爺湖町コミュニティセンター
厚真町の▽厚真町役場
倶知安町の▽ドコモショップようてい店
栗山町の▽ドコモショップ栗山店
余市町の▽ドコモショップ余市店
江差町の▽ドコモショップ江差店
弟子屈町の▽ドコモショップ弟子屈店
芽室町の▽ドコモショップ芽室店
池田町の▽ドコモショップ池田店
大樹町の▽ドコモショップ大樹店
遠軽町の▽ドコモショップオホーツク遠軽店
浦河町の▽ドコモショップ浦河店
東川町の▽東川町給水場
音更町の▽ドコモショップ音更木野店
斜里町の▽ドコモショップ斜里町店
美瑛町の▽美瑛町役場です。