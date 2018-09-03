台風21号 暴風や大雨など 要警戒の時間帯は
気象庁によりますと、台風21号による暴風や大雨、高波、高潮に特に警戒が必要な時間帯の目安は次のとおりです。
暴風に警戒が必要な時間帯です。
▽四国が４日朝から夜にかけて。
▽中国地方が４日昼前から昼過ぎにかけて。
▽近畿と東海が４日昼前から夜にかけて。
▽北陸が４日昼すぎから夜にかけて。
▽関東甲信が４日夜。
▽東北が４日夜から５日にかけて。
▽北海道が５日です。
最大風速は
▽四国と近畿で45ｍ、
▽東海、北陸、東北で30ｍと、猛烈な風が予想されています。
▽四国が４日朝から夜にかけて。
▽中国地方が４日昼前から昼過ぎにかけて。
▽近畿と東海が４日昼前から夜にかけて。
▽北陸が４日昼すぎから夜にかけて。
▽関東甲信が４日夜。
▽東北が４日夜から５日にかけて。
▽北海道が５日です。
最大風速は
▽四国と近畿で45ｍ、
▽東海、北陸、東北で30ｍと、猛烈な風が予想されています。
暴風
暴風に警戒が必要な時間帯です。
▽四国が４日朝から夜にかけて。
▽中国地方が４日昼前から昼過ぎにかけて。
▽近畿と東海が４日昼前から夜にかけて。
▽北陸が４日昼すぎから夜にかけて。
▽関東甲信が４日夜。
▽東北が４日夜から５日にかけて。
▽北海道が５日です。
最大風速は
▽四国と近畿で45ｍ、
▽東海、北陸、東北で30ｍと、猛烈な風が予想されています。
▽四国が４日朝から夜にかけて。
▽中国地方が４日昼前から昼過ぎにかけて。
▽近畿と東海が４日昼前から夜にかけて。
▽北陸が４日昼すぎから夜にかけて。
▽関東甲信が４日夜。
▽東北が４日夜から５日にかけて。
▽北海道が５日です。
最大風速は
▽四国と近畿で45ｍ、
▽東海、北陸、東北で30ｍと、猛烈な風が予想されています。
大雨
大雨に警戒が必要な時間帯です。
▽四国が４日朝から５日にかけて。
▽近畿が４日昼前から５日にかけて。
▽東海が４日昼すぎから５日にかけて。
▽北陸が４日夕方から５日にかけて。
▽関東甲信が４日昼すぎから５日にかけて。
▽東北が４日夜遅くから５日にかけてです。
▽四国、近畿、東海では１時間に80ミリから100ミリの猛烈な雨が、
▽北陸、関東甲信、東北では１時間に50ミリから70ミリの非常に激しい雨が降るおそれがあります。
▽四国が４日朝から５日にかけて。
▽近畿が４日昼前から５日にかけて。
▽東海が４日昼すぎから５日にかけて。
▽北陸が４日夕方から５日にかけて。
▽関東甲信が４日昼すぎから５日にかけて。
▽東北が４日夜遅くから５日にかけてです。
▽四国、近畿、東海では１時間に80ミリから100ミリの猛烈な雨が、
▽北陸、関東甲信、東北では１時間に50ミリから70ミリの非常に激しい雨が降るおそれがあります。
高潮
高潮に警戒が必要な時間帯です。瀬戸内海を中心に潮位が高くなるおそれがあります。
▽四国が４日夕方から夜にかけて。
▽近畿が４日昼すぎから夜にかけて。
▽北陸が４日の夜です。
▽四国が４日夕方から夜にかけて。
▽近畿が４日昼すぎから夜にかけて。
▽北陸が４日の夜です。
高波
高波に警戒が必要な時間帯です。
▽九州北部が４日明け方から昼前にかけて。
▽四国が４日明け方から夜にかけて。
▽中国地方が４日昼前から昼すぎにかけて。
▽近畿が４日朝から５日にかけて。
▽東海が４日昼前から５日にかけて。
▽北陸が４日夜。
▽関東が４日昼すぎから５日にかけて。
▽東北と北海道が５日です。
▽四国、近畿、東海では波の高さが10ｍから11ｍの猛烈なしけが、
▽関東で７ｍの大しけが予想されています。
▽九州北部が４日明け方から昼前にかけて。
▽四国が４日明け方から夜にかけて。
▽中国地方が４日昼前から昼すぎにかけて。
▽近畿が４日朝から５日にかけて。
▽東海が４日昼前から５日にかけて。
▽北陸が４日夜。
▽関東が４日昼すぎから５日にかけて。
▽東北と北海道が５日です。
▽四国、近畿、東海では波の高さが10ｍから11ｍの猛烈なしけが、
▽関東で７ｍの大しけが予想されています。
最新情報の確認を
これらの時間帯はあくまでも目安で、今後の台風の進路や速度によって大きく変わる可能性もあり、気象庁は最新の情報を確認するよう呼びかけています。