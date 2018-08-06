山形 尾花沢 16地区に避難指示
山形県尾花沢市は、川の氾濫や土砂崩れの危険性が高まっているとして、午前４時45分に県内の16の地区に直ちに避難するよう呼びかける避難指示を出しました。
避難指示が出たのは、
▼上柳渡戸寺町の27世帯
▼丹生の85世帯
▼九日町の78世帯
▼五十沢の24世帯
▼南沢の26世帯
▼富山矢越の10世帯
▼岩谷沢の21世帯
▼市野々の27世帯
▼牛房野田沢の35世帯
▼畑沢の29世帯
▼細野の74世帯
▼高橋中刈の26世帯
▼鶴子の50世帯
▼銀山の24世帯
▼寺内第一の43世帯
▼牛房野の49世帯です。
尾花沢市は、
寺内公民館、牛房野公民館、サルナート、上柳健康増進施設、宮沢公民館、宮沢小学校、福原公民館、常盤公民館、常盤小学校、鶴子小学校の10か所に避難所を開設しています。
▼上柳渡戸寺町の27世帯
▼丹生の85世帯
▼九日町の78世帯
▼五十沢の24世帯
▼南沢の26世帯
▼富山矢越の10世帯
▼岩谷沢の21世帯
▼市野々の27世帯
▼牛房野田沢の35世帯
▼畑沢の29世帯
▼細野の74世帯
▼高橋中刈の26世帯
▼鶴子の50世帯
▼銀山の24世帯
▼寺内第一の43世帯
▼牛房野の49世帯です。
尾花沢市は、
寺内公民館、牛房野公民館、サルナート、上柳健康増進施設、宮沢公民館、宮沢小学校、福原公民館、常盤公民館、常盤小学校、鶴子小学校の10か所に避難所を開設しています。