山形 尾花沢 16地区に避難指示

山形県尾花沢市は、川の氾濫や土砂崩れの危険性が高まっているとして、午前４時45分に県内の16の地区に直ちに避難するよう呼びかける避難指示を出しました。

避難指示が出たのは、

▼上柳渡戸寺町の27世帯

▼丹生の85世帯

▼九日町の78世帯

▼五十沢の24世帯

▼南沢の26世帯

▼富山矢越の10世帯

▼岩谷沢の21世帯

▼市野々の27世帯

▼牛房野田沢の35世帯

▼畑沢の29世帯

▼細野の74世帯

▼高橋中刈の26世帯

▼鶴子の50世帯

▼銀山の24世帯

▼寺内第一の43世帯

▼牛房野の49世帯です。



尾花沢市は、

寺内公民館、牛房野公民館、サルナート、上柳健康増進施設、宮沢公民館、宮沢小学校、福原公民館、常盤公民館、常盤小学校、鶴子小学校の10か所に避難所を開設しています。