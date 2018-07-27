“潮位高い時期” 高潮の危険も高く
今は１年の中でも潮位が高い時期にあたり、満潮を迎える時間帯を中心に高潮の危険も高くなります。
主な港の満潮時刻のうち台風の接近が予想され潮位が高まる時刻は次のとおりです。
▽伊豆諸島の三宅島港で28日午後６時19分と29日午前５時２分、
▽名古屋港で28日午後６時58分と29日午前６時14分、
▽大阪港で28日午後８時３分と29日午前７時10分、
▽京都府舞鶴港で28日午後１時46分と29日午前４時７分、
▽高松港で29日午前０時12分と午前11時23分、
▽高知港で29日午前６時16分と午後７時33分、
▽島根県浜田港で29日午前０時32分と午後０時26分、
▽博多港で29日午前10時17分と午後11時19分、
▽宮崎港で29日午前６時26分と午後７時38分、
▽鹿児島港で29日午前７時41分と午後８時35分などとなっています。
▽伊豆諸島の三宅島港で28日午後６時19分と29日午前５時２分、
▽名古屋港で28日午後６時58分と29日午前６時14分、
▽大阪港で28日午後８時３分と29日午前７時10分、
▽京都府舞鶴港で28日午後１時46分と29日午前４時７分、
▽高松港で29日午前０時12分と午前11時23分、
▽高知港で29日午前６時16分と午後７時33分、
▽島根県浜田港で29日午前０時32分と午後０時26分、
▽博多港で29日午前10時17分と午後11時19分、
▽宮崎港で29日午前６時26分と午後７時38分、
▽鹿児島港で29日午前７時41分と午後８時35分などとなっています。