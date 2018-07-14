豪雨 岡山県で亡くなった方々

岡山県内では今回の記録的な豪雨でこれまでに60人の死亡が確認されました。岡山県はこのうち身元の確認ができ遺族の同意などを得られた53人について名前を公表しました。また、地名は亡くなった場所ではなく住所です。

▽倉敷市真備町岡田の三宅信太郎さん（91）

▽倉敷市真備町有井の平松房子さん（87）

▽倉敷市真備町有井の佐々木信子さん（75）

▽倉敷市真備町有井の浅野昌美さん（72）

▽倉敷市真備町辻田の伊丹尋ミさん（77）

▽倉敷市真備町辻田の清水養一さん（74）

▽倉敷市真備町辻田の西原俊信さん（86）

▽倉敷市真備町辻田の西原明子さん（84）

▽倉敷市真備町箭田の森平益子さん（67）

▽倉敷市真備町箭田の三丸八代栄さん（85）

▽倉敷市真備町箭田の南原恵美子さん（71）

▽倉敷市真備町川辺の吉松紀行さん（78）

▽倉敷市真備町川辺の吉松千代子さん（72）

▽倉敷市真備町有井の齋藤庚惠さん（76）

▽倉敷市真備町有井の片山千代子さん（88）

▽倉敷市真備町有井の川上惠由さん（67）

▽倉敷市真備町下二万の守屋孝恵さん（84）

▽倉敷市真備町有井の渡辺謙二さん（66）

▽倉敷市真備町服部の森川忍さん（81）

▽倉敷市真備町服部の樋口卓男さん（89）

▽倉敷市真備町箭田の渡邊多恵子さん（67）

▽倉敷市真備町川辺の井上行正さん（86）

▽倉敷市真備町川辺の井上尚子さん（83）

▽倉敷市真備町有井の丸山勇さん（77）

▽倉敷市真備町服部の山邊弘子さん（74）

▽倉敷市真備町服部の山邊槙男さん（75）

▽倉敷市真備町有井の三宅衣子さん（77）

▽倉敷市真備町有井の三宅宏明さん（49）

▽倉敷市真備町有井の小松美佐子さん（89）

▽倉敷市真備町川辺の渡辺友子さん（71）

▽倉敷市真備町辻田の高木正典さん（80）

▽倉敷市真備町箭田の高本健吾さん（71）

▽倉敷市真備町箭田の橋口ツルコさん（76）

▽倉敷市真備町有井の三宅遙さん（27）

▽倉敷市真備町有井の三宅愛さん（5）

▽倉敷市真備町箭田の井上恵美子さん（43）

▽倉敷市真備町有井の浅野泉さん（71）

▽倉敷市真備町箭田の橋口六生さん（81）

▽倉敷市真備町川辺の岩本文夫さん（90）

▽倉敷市真備町箭田の須増清四郎さん（92）

▽倉敷市真備町辻田の池部悌二さん（72）

▽倉敷市真備町箭田の井上一男さん（72）

▽倉敷市真備町箭田の小藤艶子さん（85）

▽倉敷市真備町尾崎の内海八重子さん（72）

▽倉敷市笹沖の藤原正さん（79）

▽岡山市南区当新田の辻村茂さん（63）

▽岡山市北区平田の浅越克正さん（67）

▽総社市下倉の亀山將さん（81）

▽総社市泉の河野正宏さん（40）

▽笠岡市甲弩の嶋田昭文さん（73）

▽井原市西江原町の藤井敦子さん（48）

▽浅口市鴨方町六条院中の柚木徹さん（43）

▽里庄町浜中の妹尾基生さん（57）