西日本豪雨 191人死亡 心肺停止４人 67人安否不明
ＮＨＫが各地の警察や消防を取材してまとめたところ、今回の記録的な豪雨で、これまでに広島、岡山、愛媛を中心に全国で191人が死亡し、4人が心肺停止の状態になり、67人の安否が不明です。
▼広島県
▽呉市で19人
▽広島市で17人
▽東広島市で12人
▽坂町で12人
▽三原市で８人
▽熊野町で５人
▽竹原市で４人
▽福山市で２人
▽海田町で１人
▽尾道市で１人
▽府中市で２人
▽安芸高田市で１人
合わせて84人。
▼岡山県
▽倉敷市が最も多く51人で、このうち50人が広範囲が浸水した真備町です。
▽総社市で４人
▽笠岡市で３人
▽井原市で１人
合わせて59人。
▼愛媛県
▽宇和島市で11人
▽西予市で５人
▽大洲市で４人
▽松山市で４人
▽今治市で２人
合わせて26人。
▼京都府
▽綾部市で３人
▽舞鶴市で１人
▽亀岡市で１人
合わせて５人。
▼山口県
▽岩国市で２人
▽周南市で１人
合わせて３人。
▼福岡県
▽北九州市で２人
▽筑紫野市で１人
合わせて３人。
▽兵庫県
▽宍粟市で１人
▽猪名川町で１人
合わせて２人。
▼鹿児島県
▽鹿児島市で２人。
▼高知県
▽香南市で１人
▽大月町で１人
合わせて２人。
▼佐賀県
▽伊万里市で１人
▽大和町で１人
合わせて２人。
▼岐阜県
▽関市で１人。
▼滋賀県
▽高島市で１人。
▼宮崎県
▽小林市で１人。
▽呉市で19人
▽広島市で17人
▽東広島市で12人
▽坂町で12人
▽三原市で８人
▽熊野町で５人
▽竹原市で４人
▽福山市で２人
▽海田町で１人
▽尾道市で１人
▽府中市で２人
▽安芸高田市で１人
合わせて84人。
▼岡山県
▽倉敷市が最も多く51人で、このうち50人が広範囲が浸水した真備町です。
▽総社市で４人
▽笠岡市で３人
▽井原市で１人
合わせて59人。
▼愛媛県
▽宇和島市で11人
▽西予市で５人
▽大洲市で４人
▽松山市で４人
▽今治市で２人
合わせて26人。
▼京都府
▽綾部市で３人
▽舞鶴市で１人
▽亀岡市で１人
合わせて５人。
▼山口県
▽岩国市で２人
▽周南市で１人
合わせて３人。
▼福岡県
▽北九州市で２人
▽筑紫野市で１人
合わせて３人。
▽兵庫県
▽宍粟市で１人
▽猪名川町で１人
合わせて２人。
▼鹿児島県
▽鹿児島市で２人。
▼高知県
▽香南市で１人
▽大月町で１人
合わせて２人。
▼佐賀県
▽伊万里市で１人
▽大和町で１人
合わせて２人。
▼岐阜県
▽関市で１人。
▼滋賀県
▽高島市で１人。
▼宮崎県
▽小林市で１人。
死者191人
▼広島県
▽呉市で19人
▽広島市で17人
▽東広島市で12人
▽坂町で12人
▽三原市で８人
▽熊野町で５人
▽竹原市で４人
▽福山市で２人
▽海田町で１人
▽尾道市で１人
▽府中市で２人
▽安芸高田市で１人
合わせて84人。
▼岡山県
▽倉敷市が最も多く51人で、このうち50人が広範囲が浸水した真備町です。
▽総社市で４人
▽笠岡市で３人
▽井原市で１人
合わせて59人。
▼愛媛県
▽宇和島市で11人
▽西予市で５人
▽大洲市で４人
▽松山市で４人
▽今治市で２人
合わせて26人。
▼京都府
▽綾部市で３人
▽舞鶴市で１人
▽亀岡市で１人
合わせて５人。
▼山口県
▽岩国市で２人
▽周南市で１人
合わせて３人。
▼福岡県
▽北九州市で２人
▽筑紫野市で１人
合わせて３人。
▽兵庫県
▽宍粟市で１人
▽猪名川町で１人
合わせて２人。
▼鹿児島県
▽鹿児島市で２人。
▼高知県
▽香南市で１人
▽大月町で１人
合わせて２人。
▼佐賀県
▽伊万里市で１人
▽大和町で１人
合わせて２人。
▼岐阜県
▽関市で１人。
▼滋賀県
▽高島市で１人。
▼宮崎県
▽小林市で１人。
▽呉市で19人
▽広島市で17人
▽東広島市で12人
▽坂町で12人
▽三原市で８人
▽熊野町で５人
▽竹原市で４人
▽福山市で２人
▽海田町で１人
▽尾道市で１人
▽府中市で２人
▽安芸高田市で１人
合わせて84人。
▼岡山県
▽倉敷市が最も多く51人で、このうち50人が広範囲が浸水した真備町です。
▽総社市で４人
▽笠岡市で３人
▽井原市で１人
合わせて59人。
▼愛媛県
▽宇和島市で11人
▽西予市で５人
▽大洲市で４人
▽松山市で４人
▽今治市で２人
合わせて26人。
▼京都府
▽綾部市で３人
▽舞鶴市で１人
▽亀岡市で１人
合わせて５人。
▼山口県
▽岩国市で２人
▽周南市で１人
合わせて３人。
▼福岡県
▽北九州市で２人
▽筑紫野市で１人
合わせて３人。
▽兵庫県
▽宍粟市で１人
▽猪名川町で１人
合わせて２人。
▼鹿児島県
▽鹿児島市で２人。
▼高知県
▽香南市で１人
▽大月町で１人
合わせて２人。
▼佐賀県
▽伊万里市で１人
▽大和町で１人
合わせて２人。
▼岐阜県
▽関市で１人。
▼滋賀県
▽高島市で１人。
▼宮崎県
▽小林市で１人。
災害との関連 調査中も
広島県東広島市では避難所にいた80代の女性が病院に搬送されたあと死亡し、市が今回の災害との関連について調べています。
心肺停止４人
広島県熊野町で４人です。
安否不明67人
▽広島県で37人
▽岡山県で25人
▽愛媛県で２人
▽高知県で１人
▽奈良県で１人
▽大阪府で１人です。
▽岡山県で25人
▽愛媛県で２人
▽高知県で１人
▽奈良県で１人
▽大阪府で１人です。