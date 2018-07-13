西日本豪雨 191人死亡 心肺停止４人 67人安否不明

ＮＨＫが各地の警察や消防を取材してまとめたところ、今回の記録的な豪雨で、これまでに広島、岡山、愛媛を中心に全国で191人が死亡し、4人が心肺停止の状態になり、67人の安否が不明です。

▼広島県

▽呉市で19人

▽広島市で17人

▽東広島市で12人

▽坂町で12人

▽三原市で８人

▽熊野町で５人

▽竹原市で４人

▽福山市で２人

▽海田町で１人

▽尾道市で１人

▽府中市で２人

▽安芸高田市で１人

合わせて84人。



▼岡山県

▽倉敷市が最も多く51人で、このうち50人が広範囲が浸水した真備町です。

▽総社市で４人

▽笠岡市で３人

▽井原市で１人

合わせて59人。



▼愛媛県

▽宇和島市で11人

▽西予市で５人

▽大洲市で４人

▽松山市で４人

▽今治市で２人

合わせて26人。



▼京都府

▽綾部市で３人

▽舞鶴市で１人

▽亀岡市で１人

合わせて５人。



▼山口県

▽岩国市で２人

▽周南市で１人

合わせて３人。



▼福岡県

▽北九州市で２人

▽筑紫野市で１人

合わせて３人。



▽兵庫県

▽宍粟市で１人

▽猪名川町で１人

合わせて２人。



▼鹿児島県

▽鹿児島市で２人。



▼高知県

▽香南市で１人

▽大月町で１人

合わせて２人。



▼佐賀県

▽伊万里市で１人

▽大和町で１人

合わせて２人。



▼岐阜県

▽関市で１人。



▼滋賀県

▽高島市で１人。



▼宮崎県

▽小林市で１人。