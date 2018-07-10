携帯電話の通信障害 西日本の広範囲（10日16時現在）

携帯電話各社によりますと、記録的な豪雨の影響で通信ケーブルなどに被害が出ていることから、午後４時現在で西日本の広い範囲で携帯電話がつながらない、またはつながりにくい状態が続いています。

影響が出ている地域は、以下のとおりです。



広島県の福山市、東広島市、呉市、竹原市、三原市、府中市、江田島市、坂町、大崎上島町



愛媛県の今治市、宇和島市、西予市、大洲市、愛南町



岡山県の倉敷市、総社市、津山市



高知県の香美市、須崎市



京都府の綾部市



山口県の周南市



島根県の江津市



徳島県の三好市