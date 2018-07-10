携帯電話の通信障害 西日本の広範囲（10日16時現在）
携帯電話各社によりますと、記録的な豪雨の影響で通信ケーブルなどに被害が出ていることから、午後４時現在で西日本の広い範囲で携帯電話がつながらない、またはつながりにくい状態が続いています。
影響が出ている地域は、以下のとおりです。
広島県の福山市、東広島市、呉市、竹原市、三原市、府中市、江田島市、坂町、大崎上島町
愛媛県の今治市、宇和島市、西予市、大洲市、愛南町
岡山県の倉敷市、総社市、津山市
高知県の香美市、須崎市
京都府の綾部市
山口県の周南市
島根県の江津市
徳島県の三好市
広島県の福山市、東広島市、呉市、竹原市、三原市、府中市、江田島市、坂町、大崎上島町
愛媛県の今治市、宇和島市、西予市、大洲市、愛南町
岡山県の倉敷市、総社市、津山市
高知県の香美市、須崎市
京都府の綾部市
山口県の周南市
島根県の江津市
徳島県の三好市
ＮＴＴドコモ
影響が出ている地域は、以下のとおりです。
広島県の福山市、東広島市、呉市、竹原市、三原市、府中市、江田島市、坂町、大崎上島町
愛媛県の今治市、宇和島市、西予市、大洲市、愛南町
岡山県の倉敷市、総社市、津山市
高知県の香美市、須崎市
京都府の綾部市
山口県の周南市
島根県の江津市
徳島県の三好市
広島県の福山市、東広島市、呉市、竹原市、三原市、府中市、江田島市、坂町、大崎上島町
愛媛県の今治市、宇和島市、西予市、大洲市、愛南町
岡山県の倉敷市、総社市、津山市
高知県の香美市、須崎市
京都府の綾部市
山口県の周南市
島根県の江津市
徳島県の三好市
ＫＤＤＩ
広島県の呉市、三原市、東広島市、熊野町、大崎上島町
愛媛県の今治市、松山市、大洲市、西予市、宇和島市
岡山県の倉敷市、津山市
高知県の香美市、大月町
香川県の坂出市
島根県の江津市
山口県の岩国市
愛媛県の今治市、松山市、大洲市、西予市、宇和島市
岡山県の倉敷市、津山市
高知県の香美市、大月町
香川県の坂出市
島根県の江津市
山口県の岩国市
ソフトバンク
広島県の呉市、三原市、大崎上島町
愛媛県の大洲市、西予市、宇和島市
岡山県の倉敷市、総社市
高知県の大豊町
携帯電話各社は移動基地局車を配備して、不通エリアで通信を確保するとともに、設備の復旧を急ぐことにしています。
愛媛県の大洲市、西予市、宇和島市
岡山県の倉敷市、総社市
高知県の大豊町
携帯電話各社は移動基地局車を配備して、不通エリアで通信を確保するとともに、設備の復旧を急ぐことにしています。