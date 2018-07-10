豪雨 携帯各社の通信障害広範囲（10時現在）
携帯電話各社によりますと、記録的な豪雨の影響で、通信ケーブルなどに被害が出ていることから、午前10時現在で西日本の広い範囲で携帯電話がつながらない、またはつながりにくい状態が続いています。
影響が出ている地域は次のとおりです。
携帯電話各社では、設備の被害状況を確認するとともに設備の復旧を急いでいます。
携帯電話各社では、設備の被害状況を確認するとともに設備の復旧を急いでいます。
ＮＴＴドコモ
広島県福山市、東広島市、呉市、竹原市、三原市、府中市、江田島市、坂町、大崎上島町
愛媛県今治市、宇和島市、西予市、大洲市、愛南町
岡山県倉敷市、総社市、津山市
高知県香美市、須崎市、
京都府綾部市
山口県岩国市、周南市
島根県江津市
徳島県三好市
愛媛県今治市、宇和島市、西予市、大洲市、愛南町
岡山県倉敷市、総社市、津山市
高知県香美市、須崎市、
京都府綾部市
山口県岩国市、周南市
島根県江津市
徳島県三好市
ＫＤＤＩ
広島県呉市、三原市、東広島市、熊野町、大崎上島町
愛媛県今治市、松山市、大洲市、西予市、宇和島市
岡山県倉敷市、津山市
高知県香美市、大月町
香川県坂出市
島根県江津市
山口県岩国市
愛媛県今治市、松山市、大洲市、西予市、宇和島市
岡山県倉敷市、津山市
高知県香美市、大月町
香川県坂出市
島根県江津市
山口県岩国市
ソフトバンク
広島県呉市、三原市、大崎上島町
愛媛県大洲市、西予市、宇和島市
岡山県倉敷市、総社市
高知県大豊町
愛媛県大洲市、西予市、宇和島市
岡山県倉敷市、総社市
高知県大豊町