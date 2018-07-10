豪雨 携帯各社の通信障害広範囲（10時現在）

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広島県福山市、東広島市、呉市、竹原市、三原市、府中市、江田島市、坂町、大崎上島町



愛媛県今治市、宇和島市、西予市、大洲市、愛南町



岡山県倉敷市、総社市、津山市



高知県香美市、須崎市、



京都府綾部市



山口県岩国市、周南市



島根県江津市



徳島県三好市