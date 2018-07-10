豪雨 携帯各社の通信障害広範囲（10時現在）

豪雨 携帯各社の通信障害広範囲（10時現在）
携帯電話各社によりますと、記録的な豪雨の影響で、通信ケーブルなどに被害が出ていることから、午前10時現在で西日本の広い範囲で携帯電話がつながらない、またはつながりにくい状態が続いています。
影響が出ている地域は次のとおりです。

携帯電話各社では、設備の被害状況を確認するとともに設備の復旧を急いでいます。

ＮＴＴドコモ

広島県福山市、東広島市、呉市、竹原市、三原市、府中市、江田島市、坂町、大崎上島町

愛媛県今治市、宇和島市、西予市、大洲市、愛南町

岡山県倉敷市、総社市、津山市

高知県香美市、須崎市、

京都府綾部市

山口県岩国市、周南市

島根県江津市

徳島県三好市

ＫＤＤＩ

広島県呉市、三原市、東広島市、熊野町、大崎上島町

愛媛県今治市、松山市、大洲市、西予市、宇和島市

岡山県倉敷市、津山市

高知県香美市、大月町

香川県坂出市

島根県江津市

山口県岩国市

ソフトバンク

広島県呉市、三原市、大崎上島町

愛媛県大洲市、西予市、宇和島市

岡山県倉敷市、総社市

高知県大豊町