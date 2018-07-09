携帯電話 通信障害 西日本の広い範囲

携帯電話各社によりますと、大雨の影響で、通信ケーブルなどの設備に被害が出ていることから、９日午前10時現在、西日本の広い範囲で、携帯電話がつながらない、またはつながりにくい状態が続いています。

影響が出ている地域は、ＮＴＴドコモが、広島県の福山市、東広島市、呉市、竹原市、三原市、府中市、江田島市、坂町、大崎上島町、愛媛県の今治市、八幡浜市、宇和島市、西予市、大洲市、内子町、愛南町、岡山県の倉敷市、総社市、津山市、高知県の香美市、須崎市、岐阜県の関市、京都府の綾部市、山口県の周南市、島根県の江津市、徳島県の三好市のそれぞれ一部の地域です。



ＫＤＤＩは、広島県の呉市、三原市、東広島市、熊野町、大崎上島町、愛媛県の今治市、松山市、大洲市、西予市、宇和島市、岡山県の倉敷市、津山市、高知県の香美市、岐阜県の飛騨市、島根県の江津市、山口県の岩国市のそれぞれ一部の地域で影響が出ています。



ソフトバンクは、広島県の呉市、竹原市、三原市、府中市、江田島市、大崎上島町、坂町、愛媛県の八幡浜市、大洲市、西予市、宇和島市、内子町、岡山県の倉敷市、総社市、新見市、山口県の岩国市、高知県の大豊町のそれぞれ一部の地域で影響が出ています。



携帯電話各社によりますと、設備の被害状況の確認ができていない所もあるということで、状況の確認と通信設備の復旧を急いでいます。